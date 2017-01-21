الوكالة الوطنية للإعلام

بهية الحريري قدمت التعازي بالمطران كبوجي في مطرانية صيدا

زارت النائب بهية الحريري مطرانية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك وقدمت التعازي لراعي الأبرشية المطران ايلي بشارة حداد بالنائب البطريركي الأسبق في القدس الشريف المطران الراحل ايلاريون كبوجي بحضور الأب جهاد فرنسيس والأب سليمان وهبي وشخصيات معزية.

وكالة أخبار اليوم

تبريـــد سعودي – ايراني بـــــدأ مـــــن لبنـــــان وسيتوسّع

على وقع احتفال تنصيب الرئيس الأميركي دونالر ترامب ودخوله البيت الأبيض، تدخل منطقة الشرق الأوسط – مع حروبها وصراعاتها – الى مرحلة من الترقّب. وقد ظهرت أولى تجلياتها بكلام وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي قال فيه أن ايران والمملكة العربية السعودية يجب أن تعملان معاً للمساعدة على إنهاء الصراعات في سوريا واليمن، بعد التعاون بنجاح بشأن لبنان.

وكالة أنباء الإمارات - وام

ترامب يتعهد بتوحيد العالم ضد الارهاب.

تعهد دونالد ترامب الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة الامريكية بتعزيز التحالفات القديمة لبلاده وتشكيل اخرى جديدة وتوحيد العالم ضد الارهاب. وأعلن ترامب في الخطاب الذي ألقاه عقب أدائه اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الامريكية عن رؤية جديدة ستحكم الولايات المتحدة سيكون شعارها "أمريكا أولا" ..مشيرا أن الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات في الخارج في حين تضررت بنيتها التحتية. وقال مخاطبا الشعب الامريكي " معا سنحدّد طريق ومسار الولايات المتحدة والعالم في قادم السنوات .. سنواجه الصعاب والعوائق ولكن سنعمل على تجاوزها " ..مضيفا " نحن اليوم لا ننقل السلطة من إدارة إلى أخرى أو من حزب إلى آخر بل نحن نتداول السلطة من واشنطن إليكم".

وكالة الأنباء القطرية

دولة قطر تنفي تلقيها دعوة للمشاركة في محادثات أستانا حول سوريا

نفى مصدر مسؤول في وزارة الخارجية تلقي دولة قطر دعوة للمشاركة في المحادثات الخاصة بالأزمة السورية التي ستستضيفها أستانا عاصمة كازاخستان الشهر الحالي.

وكالة الأناضول

يلدريم: نأمل انتهاء مناقشات التعديل الدستوري في البرلمان اليوم

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: نأمل أن تنتهي المناقشات الخاصة بالتعديل الدستوري في البرلمان اليوم(للانتقال إلى النظام الرئاسي)، مشددًا أن الحكومة منفتحة على جميع المواقف المتخذة في إطار ديمقراطي. وأضاف يلدريم للصحفيين، أثناء خروجه من صلاة الجمعة في العاصمة التركية أنقرة، أمس، أن التصرفات غير الديمقراطية تتنافى مع مبدأ السيادة غير المشروطة للشعب وتاريخ البرلمان.

وكالة فرنس برس

باراك اوباما غادر المكتب البيضاوي للمرة الأخيرة

غادر الرئيس الاميركي المنتهية ولايته باراك اوباما صباح الجمعة المكتب البيضاوي للمرة الأخيرة قبل أن يتجه لاستقبال الرئيس المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا في البيت الابيض. ودخل اوباما المكتب البيضاوي حيث يعمل الرؤساء الاميركيون حاملا رسالة للرئيس الذي سيخلفه ووضعها على المكتب الذي يستخدمه الرؤساء المتعاقبون ويعود للقرن التاسع عشر. ومن التقاليد أن يترك الرئيس المنتهية ولايته رسالة شخصية لخلفه.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

زاخاروفا: كلمات ترامب عن نيته محاربة الإرهاب الدولي مشجعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة، أن كلام الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بشأن نيته التركيز على محاربة الإرهاب الدولي، هو بادرة إيجابية.