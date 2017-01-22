TL

غداة تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعد خطابه الشعبوي تحت عنوان "أميركا أولا"، تجري حكومات دول العالم قراءة أولية للتغيير المتوقع في سياسة البيت الأبيض، وخصوصا ما يتعلق بالأزمات الدولية وفي مقدمتها تلك الحاصلة في الشرق الأوسط، بدءا من فلسطين، مرورا بسوريا والعراق واليمن، وانتهاء ببعض البلدان الحساسة.

المنار

على الوتر الانتخابي رست المعزوفات السياسية اللبنانية. وإن تعددت نوتاتها، فإن نواتها بقيت انتخابات نيابية في موعدها وفق قانون جديد يؤمن صحة التمثيل. ولأن حسن التمثيل وجهة نظر نسبية بين الأفرقاء، بل وجهات متقاطعة حينا ومتضاربة أحيانا، فإن حسن النوايا يفرض على الجميع تكثيف المشاورات والتبديد السريع لهواجس البعض والملاحظات، لأن الوقت يضيق، وعداد الثلاثين يوما لدعوة الهيئات الناخبة بدأ بالتقلص.

nbn

أفرج عن البقاع بتحرير المواطن سعد ريشا. عاد إلى منزله في شتورا، بعد ضغوط مورست وأدوار تكاملت، ومتابعة أثمرت إفراجا عن المخطوف.

mtv

هذا في الهموم اللبنانية، أما الهموم الكونية فعنوانها دونالد ترامب الذي دخل البيت الأبيض أمس على صهوة حصان جامح، مبشرا بأميركا قوية بعزلتها، وقوية بتخليها عن حلفائها، وقوية بضربها مفاهيم العولمة التي هي أنجبتها، وقوية بجيش وعد بأنه سيكون فائق القوة، ولكنه ممنوع من التدخل في أي مكان من العالم، مساعدة لحليف أو تأديبا لعدو.

NTV

وعند قارعة طريق انتخابية، فإن السالك الوحيد هو خط الستين، بمحركات دفع ثلاثي مجهزة بسلاسل سياسية، من بري، الحريري، جنبلاط الذي بدوره يبقي على محركاته جاهزة لأي التفافة أو تعرج.

المستقبل

دخل العالم مرحلة جديدة. مرحلة عنوانها الريبة والحذر. دونالد ترامب في البيت الأبيض. الأميركيون أنفسهم لم يستوعبوا الأمر بعد،…وعيون حكام العالم وشعوبه تنتظر المنحى الذي سيسلكه الرئيس الجديد في مقاربة الأزمات، خصوصا في منطقتنا الواقعة بين فكي كماشة الديكتاتوريين.

OTV

دخل دونالد ترامب البيت الأبيض، كما لم يدخله رئيس أميركي من قبل، وسط انقسام أفقي وعمودي غير مسبوق في بلاد العم سام، التي يحلم النجم ترامب باعادتها أرض الميعاد للأميركيين، والابعاد للمهاجرين والمسلمين وكل من لا يمت إلى العرق النقي بصلة، حاملا شعارات غير مألوفة بنيات مكشوفة: التهجم على أوروبا، والهجوم على حلف شمال الأطلسي، مراعاة روسيا، مراضاة اسرائيل ومعاداة ايران.

LBC

غدا سيعلو صوت المطالبين بقانون على أساس النسبية في أرجاء بيروت. وبعده ستتواصل اللقاءات الرسمية على أمل الوصول إلى قانون انتخابي يرضي الجميع. فهل من بين الجميع المواطنون أنفسهم؟.

الميادين

أصيب عدد من المتظاهرين الفلسطينيين برصاص مطاطي أطلقه الاحتلال الإسرائيلي باتجاههم في وادي عارة احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

الجزيرة

قال رئيس الوزراء التركي إن القرار النهائي بات بيد الشعب فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي.

العربية

استقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مكتبه بمقر الوزارة المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية رياض حجاب.