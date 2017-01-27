الشرق 21/1/2017

كيف يودع ديباي اليونايتد؟

رغم أن الدولي الهولندي ميمفيس ديباي لم يقدم الكثير خلال مشواره مع مانشستر يونايتد، إذ لم يوقع سوى على هدفين خلال 33 مباراة خاضها في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، يبدو أنه شكل علاقات وطيدة مع زملائه هناك وأصبحت لهم مكانة كبيرة في قلبه. وتزامناً مع انتقال ديباي رسمياً إلى الدوري الفرنسي للعب بقميص أولمبيك ليون، وجه لكل من الفرنسي "بول بوغبا" و ال"غولدن بوي" واين روني رسائل وداعية مؤثرة وكتب لبوغبا أغلى لاعب في العالم من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلاً: شكراً بول على كل شيء، إلى صدام مستقبلي... أريهم قوتك واجلس في المنزل.

وفاة متفرج في رالي مونتي كارلو-المرحة الأولى

بداية غير موفقة لرالي مونتي كارلو إثر وفاة متفرج بعدما صدمته سيارة السائق النيوزيلندي هايدن بادون. أعلن نادي موناكو للسيارات وفاة متفرج كان تعرض لإصابة خطيرة بعدما صدمته سيارة السائق النيوزيلندي هايدن بادون في المرحلة الخاصة الأولى لرالي مونتي كارلو، المرحلة الأولى من بطولة العالم. وأوضح النادي أن: "المشجع تم نقله بطائرة هيليكوبتر من المرحلة الخاصة التي أقيمت في الألب-دو-هوت-بروفانس نحو مستشفى نيس. على الرغم من الجهود التي بذلها الفريق الطبي، للأسف توفي". وتم فتح تحقيق في الحادث عهد إلى فرقة البحث في كاستيان.

الجمهورية 23/1/2017

روني إلى الصين؟

كشفت تقارير صحافية إنكليزية، تلقّي الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد واين روني عرضاً مغرياً للانتقال إلى إحدى أندية الدوري الصيني الممتاز، سيحصل بموجبه على راتب أسبوعي يُقدر بنحو مليون جنيه استرليني.

الجمهورية 24/1/2017

بيليتش يؤكد غياب أوغبونا

أكد المدير الفني لنادي وست هام يونايتد، سلافن بيليتش، غياب قلب دفاعه أنجيلو أوغبونا عن الملاعب حتى نهاية الموسم، حيث سيضطر للخضوع إلى جراحة في الركبة، مشيراً إلى أن اللاعب شارك طوال الموسم الحالي وهو يعاني مشكلة في ركبته.

اللواء 24/1/2017

قرعة المونديال بالكرملين..

قال وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو، إن قرعة بطولة كأس العام 2018، ستقام في قصر الكرملين، وأوضح: "اقترحنا إجراء القرعة في الكرملين، ووافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هذ الاقتراح".

كسر في جمجمة ماسون..

كشف نادي هال سيتي الإنكليزي عن إصابة لاعبه رايان ماسون، بكسر في الجمجمة خلال مواجهة تشيلسي الأحد وأكد خضوعه لجراحة في مستشفى بلندن. وأصيب ماسون لاعب الوسط هال في رأسه بعد اصطدام في كرة مشتركة مع غاري كاهيل مدافع تشيلسي، ونقل سريعا إلى المستشفى بعدما تلقى العلاج لحوالي عشر دقائق بالملعب خلال الشوط الأول أوقف خلالها الحكم اللعب.

اللواء 25/1/2017

ايفرتون يضم الاسباني دولوفو

أعلن نادي إيفرتون الانكليزي أنه توصل لاتفاق مع ميلان الإيطالي يقضي بحصول الاخير على خدمات الجناح الإسباني جيرار دولوفو على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

نيمار يهدد ميسي ورونالدو!...

عبَّر البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، المدير الفني الذي قاد منتخب بلاده سابقاً للقب مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، والفائز بـ 24 لقباً على مدار مسيرته التدريبية المتدة منذ 35 عاماُ وحتى الاَن، عن رأيه حول اللاعب الأفضل في العالم حالياً، وجاء جوابه صادماً. وقال سكولاري، ان "رونالدو وميسي هما الأفضل حالياً، إذ يتنافسان الند بالند على جائزة أفضل لاعب في العالم سنوياً، ولكنني أعتقد ان نيمار سيكون في مستواهما الحالي في غضون عامين فقط من الاَن، بل أرى أنه قد بدأ بالفعل في إزاحة واحدٍ منهما الاَن، فهو أحد أفضل اللاعبين الذين دربتهم في مسيرتي وسيفوز بالكرة الذهبية يوماً ما".

اللواء 26/1/2017

ميسي وبرشلونة.. إلى أين؟!

بعد ساعات قليلة على إعلان صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة، عن وجود مفاوضات متقدمة بين مختلف الأطراف، حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تمديد عقده، وذهبت أبعد من ذلك عندما أشارت إلى وجود عقد جاهز من إدارة الفريق الإسباني سيرفع بين لحظة واخرى، كشفت زميلتها "ماركا" معلومات صادمة، مفادها ان محادثات تجديد عقد ميسي مع ادارة برشلونة لم تبدأ بعد، هذا على رغم من أن النادي يصرح من حين لأخر بان التجديد للأرجنتيني هو أولوية.