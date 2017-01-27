الوكالة الوطنية للإعلام

من أجل قانون انتخاب وطني: مؤتمر في الأونيسكو وكلمات دعت لاعتماد النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي

نظمت قوى وهيئات وشخصيات اجتماعية وثقافية، مؤتمراً وطنياً عن النسبية، تحت شعار "من أجل قانون انتخاب وطني على أساس النسبية الكاملة"، وذلك في قصر الأونيسكو.

وكالة أنباء الإمارات - وام

ختام التمرين العسكري المشترك "خنجر البحر" 2017 بين قواتنا المسلحة ونظيرتها البريطانية

اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك "خنجر البحر 2017" الذي أقيم على أرض الدولة بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة البريطانية.. في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية. وتضمن التمرين سلسلة من التدريبات المشتركة في إطار إستراتيجية موحدة وخطط محددة تعزيزاً للتعاون العسكري في هذا المجال بين قواتنا المسلحة والقوات البريطانية في سبيل توحيد العمل المشترك وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية لهذه القوات بما يواكب العصر.

وكالة الأنباء القطرية

مجلس الوزارء يدين مصادقة إسرائيل على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

ترأس السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي: في بداية الاجتماع أدان المجلس مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مصادقة السلطات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي على بناء 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وكالة الأناضول

قطر.. الأعلى عالمياً في متوسط دخل الفرد

حافظت قطر على المركز الأول عالمياً في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016، بحدود 129 ألف دولار. وبحسب مسح للأناضول، استناداً إلى معطيات نشرها صندوق النقد والبنك الدوليين مؤخراً، حافظت قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، على المركز الأول وفق حساب "تعادل القوة الشرائية" بـ 129 ألفاً و726 دولار سنوياً.

وكالة فرنس برس

الرئيس المكسيكي يلغي زيارته لواشنطن

أعلن الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو أنه ألغى زيارته لواشنطن على خلفية خلاف مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في شأن الجدار الذي يريد الأخير بناءه على الحدود بين البلدين. وكتب بينا نييتو على تويتر "أبلغت البيت الأبيض هذا الصباح أنني لن أحضر اجتماع العمل المقرر الثلاثاء". وفي وقت سابق، دعا ترامب نظيره المكسيكي إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة، في حال كان يرفض دفع كلفة بناء الجدار بين البلدين.

وكالة أنباء شينخوا

رئيس مجلس الدولة الصيني: الصين ملتزمة بالانفتاح وتوفير مرساة للاستقرار

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إن الصين ستلتزم بالانفتاح الاقتصادي وستوفر الاستقرار والنمو للاقتصاد العالمي باتخاذ تدابير وإصلاحات فعالة. وكتب لي في النسخة الأخيرة من مجلة "بلومبيرج بيزنس ويك" التي ستنشر يوم الجمعة بعد نشرها على الإنترنت "هذا وقت الاختبار. وما زال العالم يعاني من الأزمة المالية العالمية بعد قرابة عقد من الزمن. وتواجه الصين نصيبها من التحديات العادلة ولكننا اخترنا مواجهة هذه التحديات".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: "ميغ- 35" سوف تعزز الجيش بشكل ملحوظ

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عن بداية اختبارات الطيران للمقاتلة "ميغ 35"، وأعرب عن أمله في أن تعزز الجيش الروسي بشكل كبير. وقال بوتين خلال مؤتمر عبر الفيديو بمناسبة بداية الاختبار، اليوم: "أولاً وقبل كل شيء أريد أن أهنئكم بهذا الحدث الهام، ببدء اختبارات طيران المقاتلة الخفيفة الجديدة ميغ — 35".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

سورية وإيران تدعمان اتفاق الهدنة الذي يستثني داعش والنصرة

التقى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الخميس في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد وبحث معه بشأن أحدث التطورات في سوريا والمنطقة. وخلال اللقاء أعرب الجانبان عن دعمهما لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثني داعش والنصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بهما واعتبرا أن نجاح هذا الاتفاق يشكل مدخلاً لعودة السلام والاستقرار إلى سورية عبر الاستمرار في محاربة الإرهاب وخلق الظروف الملائمة لإطلاق حوار يقوده السوريون ويقررون من خلاله مستقبل بلدهم.