اللواء 28 /1 /2017

دينيس يتأهب لخلافة أنيستا..

رشح لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة، لاعبه الشاب دينس سواريز لخلافة صانع اللعب اندريس إينييستا، مؤكداً انه يستطيع السير على خطى "رسام" الكاتالوني بالعقد الأخير. وقاد دينيس لاعب الوسط البالغ عمره 23 عاما برشلونة للفوز 5-2 على ريال سوسييداد ومهد طريق فريقه نحو التاهل لنصف نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة القدم، بتسجيل الهدف الأول ثم أكمل انتصار الفريق الكتالوني بهدف آخر بعد مراوغة الحارس غيرونيمو رولي عقب تمريرة من ليونيل ميسي.

اللواء 28 /1 /2017

موراتا يرد الصفعة لزيدان..

يدرس ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد بالرحيل إذا استمر الفرنسي زين الدين زيدان بمنصب مدير الفني للفريق الملكي، ووفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن موراتا يشعر بأنه تم خداعه للعودة مجدداً لصفوف ريال، ويريد الرحيل إذا استمر زيدان الذي لا يعتمد عليه أساسياً، كما طلب موراتا من وكيل أعماله بالبحث عن ناد اخر للانتقال اليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صدمة لبرشلونة..

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك إسبانيا لكرة القدم، عن "نهائي مبكر" بين حامل اللقب برشلونة، وغريمه اتلتيكو مدريد، في حين سيجمع نصف النهائي الآخر بين سيلتا فيغو، قاهر ريال مدريد، والأفيس.

الشرق 28 /1 /2017

ميسي حدّد موعد زفافه فهل سيكون رونالدو بين المدعوين؟

حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي موعد حفل زفافه على أنطونيللا روكوز في 24 يونيو-حزيران المقبل والذي يصادف في يوم عيد ميلاده الثلاثين بحسب مجلة "بريمسياسيا" الأرجنتيني. وتساءلت المجلة إن كان سيوجّه الدعوة لرونالدو لحضور حفل زفافه.

الشرق 30 /1 /2017

غوارديولا يكشف ثلاثي المستقبل في مانشستر سيتس

يؤمن المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي، بأن الثلاثي ليوري ساني وغابريل جيسوس ورحيم سترلينغ، قادر على أن يكون مستقبل الفريق، عقب الفوز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في كأس أنكلترا. وفال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "فور فور تو" العالمية: "جيسوس ساعدنا كثيرا، هو يلعب بجدية رغم أنه ليس طويل القامة. كانت المبارات الأولى له، ولم يكن من السهل أن يتواصل كونه لا يتحدث الأنكليزية". وتابع غوارديولا: تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، ولا يمكننا أن ننسى أننا لعبنا بثلاثة مهاجمين تبلغ أعمارهم 19و21و22 عاما. هم صغار، ولكنهم يلعبون بشكل جيد للغاية، هم مستقبل مانشستر سيتي".

صدى البلد 31 /1 /2017

رودريغيز لاس بالماس بالإعادة

أعلن رئيس نادي لاس بالماس الاسباني ميغل انخل راميريز، أنه تم التوصيل علمياً الى اتفاق مع الاسباني خيسي رودريغيز. مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، للعب مع الفريق على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم. وقال راميريز: "الصفقة انتهت عملياً مع خيسي، الاتفاق كامل مع اللاعب وفريقه الأصلي "باريس سان جرمان، مشيراً الى أن اللاعب سيوقع عقداً حتى 30 حزيران المقبل.

باتو ينتقل الى الدوري الصيني

انضم المهاجم البرازيلي الكسندر باتو الى قائمة المنتقلين الى الدوري الصيني الثري. بتعاقده مع تيانجين كوانجيان من فياريال الاسباني. وسيلعب باتو "27 عاماً" تحت اشراف بطل العالم السابق الايطالي فابيو كانافارو، وينضم الى لاعب الوسط البلجيكي اكسل فيتسل المنتقل الى تيانجين من زينيت الروسي الشهر الماضي بصفقة كبيرة.

كيتل يفوز في المرحلة الأولى

بدأ الالماني مارسيل كيتل حملة الدفاع عن لقبه في سباق دبي الدولي للدراجات الهوائية، باحرازه المرحلة الاولى من النسخة الرابعة، أمام الهولندي ديلان غرونيفغن.

الجمهورية 2 /2 /2017

إيفانو فيتش يترك تشلسي للإنضمام إلى زينيت

إنتقل قلب الدفاع الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش من تشلسي الإنكليزي إلى زينيت سان بطرسبورغ الروسي، بحسب ما أكد الأخير أمس. وقال زينيت في بيان أنه توصّل الى "اتفاق مع تشلسي بشأن انتقال أحد أفضل المدافعين في القارة الأوروبية"، في إشارة الى أيفانوفيتش الذي انتهت تجربته في "ستامفورد بريدج" حيث حلّ عام 2008 قادماً من الفريق الروسي الاَخر لوكوموتيف موسكو.