TL

دعا رئيس الجمهورية الى الاتفاق على قانون انتخاب عادل ومنصف للجميع، في وقت شددت كتلة الوفاء للمقاومة على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة كصيغة ملائمة مع الدستور وخالية من الاستنساب.

المنار

قانون عادل يضمن صحة التمثيل: هو العنوان الذي اتفق عليه جميع الأفرقاء، وما أفلحوا بالاتفاق على مضمونه الى الآن.. وإن كانت المشاورات على أعلى درجات التفاعل، والاستشارات لرفع الممكن من حلول وخيارات، فإن المهل دهمت الجميع، وضيقت هامش المناورة بحثاً عن مخرج للأزمة قبل أن تلامس حدود المعضلة.

nbn

دولياً، تتسع أزمات العلاقات المتوترة بين الإدارة الأميركية الجديدة من أستراليا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، لا مواجهات عسكرية في الحسابات الدولية الجديدة، لكن أزمات سياسية مفتوحة قد تقود إلى تكبيل العلاقات وتجميد الاتفاقيات.

mtv

في الانتظار اللقاء الديمقراطي في بنشعي يتوافق مع فرنجية على رفض القانون المشربك والمعقد، والكتائب عند المستقبل للغاية نفسها.

NTV

تتلاشى المهل ويقترب موعد الحادي والعشرين من شباط تاريخ الهيئات الناخبة، فإن الزمن لم يعد يسعف العبقرية اللبنانية لاختراع صيغة تحظى برضى المعترضين وتقارب الدستور.

المستقبل

قانون الانتخابات وموعدها بقي الشغل الشاغل للبنانيين ولكتلهم السياسية كافة. النقاش في الطروحات تنقل بين المقرات الرسمية والحزبية من دون بروز ملامح توافقية حتى الساعة.

OTV

تمثيل الناس يكون بقانون نسبي يعكس تنوعهم وتعددهم وتمايزهم وتكاملهم.

LBC

وزارة العدل وجهت كتاباً الى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، تطلب فيه إجراء التعقبات اللازمة في ملف كازينو لبنان، لجهة مخصصات رئيس مجلس إدارة الكازينو حميد كريدية، وملف المازوت وإعداد الموظفين والمتعاقدين وعدم تنفيذ الكازينو التزاماته تجاه الدولة اللبنانية، وموقف السيارات. القاضي حمود وبعد تسلمه طلب وزير العدل يتوقع أن يطلب من النائب العام المالي مباشرة التحقيق. وعلم أن كتاب وزير العدل جاء استناداً إلى تقارير تسلمها تتعلق بما يجري في الكازينو.

الميادين

افتتح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز جناح جمهورية مصر كضيف شرف في النسخة 31 للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وكان في استقباله وزير الثقافة المصري حلمي النمنم وسفير مصر في الرياض ناصر حمدي بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

الجزيرة

قال البيت الأبيض أن التوسع في عملية الاستيطان لن يساعد في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

العربية

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان أن روسيا وإيران وتركيا ستجري محادثات بشأن كيفية تطبيق وقف لإطلاق النار بسوريا في أستانا يوم السادس من شباط/فبراير. ويذكر أن اجتماع أستانا لمناقشة الأزمة السورية أسدل ستاره، في 25 كانون الثاني/يناير، ببيان ختامي يدعو لحوار مباشر بين المعارضة السورية ونظام الأسد.