النهار/ روزانا بو منصف

تناولت الخلاف على قانون الانتخاب متسائلة هل إن الكباش حول قانون الانتخاب سيخلص إلى نتيجة مماثلة للكباش الذي آلت إليه التسوية الرئاسية، أم أن تغيير المعطيات الإقليمية والدولية ستساهم في تغيير المقاربات ربما في اتجاه تعقيدها. ورأت أن الهاجس الأـكبر للقوى السياسية هو من يمتلك الأكثرية النيابية المقبلة.

الديار/ حسن سلامة

نقل عن مصادره قولها إنه في ظل الذهنية التي يتم التعاطي بها مع قانون الانتخابات، من المستحيل الوصول إلى صيغة أفضل من قانون الستين، مشيراً إلى أن النقاش الدائر يتمحور حول صيغة لا تختلف بنتائجها عن قانون الدوحة مع بعض التبدلات في حصة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

الديار / هيام عيد

كشفت عن أن النائب وائل أبو فاعور خلال لقائه الحريري حمل إليه رسالة من النائب وليد جنبلاط تتضمن تحذيراً من إمكان إقدام جنبلاط على اتخاذ موقف تصعيدي من الاستحقاق الانتخابي.

اللواء/ رلى موفق

قالت "راوح مكانك" هو الوضع الذي ينطبق على النقاشات الجارية في شأن قانون الانتخاب العتيد.

الجمهورية/ ألان سركيس

قال: لا ينكر المسؤولون الروس دورهم في إنضاج التسوية اللبنانية لكنهم في المقابل يؤكدون أنهم لا يتدخلون في التفاصيل الداخلية لأن المشهد العام يهمهم فقط، وهم إن كانوا يدعون إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها إلا أنهم يعتبرون أن التأهيل التقني أو إقرار قانون انتخاب جديد هو مسألة لبنانية تحل في الداخل ولا دخل للدول الخارجية فيها.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال إلى الآن لم ترس اللجنة الرباعية التي ستجتمع اليوم مجدداً في إطار اجتماعاتها المتلاحقة على أي صيغة لقانون الانتخاب بعد، فكلما تبلورت صيغة تتعثر بانعدام وحدة المعايير والتصنيفات.