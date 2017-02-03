The NewYork Times

أنغيلا ميركل التقت بأردوغان في تركيا حيث ركّزت على حرية التعبير

ركّزت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من تركيا على أهمية حرية التعبير خلال محادثاتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس خلال زيارة أرادت من خلالها تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت ميركل خلال زيارتها الأول بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا بأنها اتفقت والرئيس أردوغان على التعاون بشكل أكبر في مجال مكافحة الإرهاب بما في ذلك مواجهة حزب العمال الكردستاني.

من جهته طالب الرئيس أردوغان من السلطات الألمانية بتسليم حوالى 40 ضابطاً تركيا طلبوا اللجوء إلى ألمانيا بعد فشل محاولة الانقلاب واعداً بتقديم أدلّة على تورّطهم.

أما ميركل فقد ركزت أكثر على إمكانية التعاون في مجال مواجهة حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي بدوره منظمة إرهابية.

The Guardian

ماتيس: كوريا الشمالية ستواجه رداً أميركياً ساحقاً في حال استخدمت أسلحتها النووية

حذر وزير الدفاع في حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجنرال السابق جايمس ماتيس بأن كوريا الشمالية ستواجه "رداً ساحقاً وفعالاً" في حال اختارت استخدام أسلحتها النووية. وأتى كلام ماتيس خلال زيارة مدتها يومين إلى كوريا الجنوبية حيث أكّد للمسؤولين هناك بأن الولايات المتحدة ستتدخل في حال قررت كوريا الشمالية شن أي هجوم.

ومن المتوقع أن يقدم ماتيس التطمينات نفسها في اليابان بالرغم من الكلام الذي أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية حين قال إن التزام واشنطن تجاه حليفتها الأقرب في المنطقة قد يضعف في حال لم تدفع طوكيو المزيد من الأموال مقابل كلفة استضافة الجنود الأميركيين على أراضيها.

إلا أن اليابان أكد مراراً على لسان رئيس وزرائه شينزو آبي بأنه يدفع حصته من استضافة الجنود الأميركيين وخاصة على جزيرة أوكيناوا وسيحرص آبي على تذكير ترامب الأسبوع المقبل في واشنطن بأهمية التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.

وفي الإطار الدفاعي، اتفق ماتيس ونظيره الكوري الجنوبي خلال الزيارة على نشر المنظومة الصاروخية الدفاعية الأميركية المتطورة "تي إتش إيه إيد دي" رغم اعتراض الصين على ذلك.

The Guardian

تزايد الضغوط على فرانسوا فيّون مع توسّع التحقيق بشأن الوظائف الوهمية ليشمل أولاده

يكافح المرشح الفرنسي عن أحزاب اليمين فرانسوا فيّون للمحافظة على حياته السياسية بعد فتح تحقيق قضائي كشف دفعه مبالغ من المال لزوجته مقابل قيامها بوظيفة وهمية كمعاونة برلمانية ليتوسّع التحقيق بعدها ليشمل وظائف منحها فيّون لولديه. وقد تزايدت الضغوطات على فيّون من أجل التنحي بعد بروز شريط فيديو قالت فيه زوجته بأنها لم تعمل قط كمعاونة برلمانية على عكس ما قاله دفاعاً عن نفسه.

وكان فيون حتى الأسبوع الماضي المرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية بعد نيل ترشيح حزب "الجمهوريين" بعد تغلبه على ألان جوبي في الانتخابات الداخلية قبل المواجهة التي ستضعه في تنافس مع رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لو بن في المرحلة الأخيرة من الانتخابات في أيار. إلا أن نسب التأييد لفيّون تراجعت في استطلاعات الرأي بسبب التحقيق الذي كشف احتمال تورّطه في إساءة استخدام الأموال العامة.

وقد توسّع المحققون في تحقيقاتهم الخميس ليشمل التحقيق اثنين من أولاده هما ماري وشارل اللذان عملا كمحاميين معاونين له خلال عمله في مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أن ينالا شهادة الحقوق.

روسيا اليوم

مصر تستورد الغاز المسال من روسيا

تفقت مصر مع روسيا، وسلطنة عمان، وفرنسا، على استيراد ما بين 43 و45 شحنة من الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من مارس/آذار المقبل وحتى نهاية 2017.

وقال محمد المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر نفطي في القاهرة: "الاتفاق مع الدول الثلاث ينص على أن فترة السداد تمتد لـ 6 أشهر".

وتحولت مصر من مصدر للغاز المسال إلى مستورد له مع هبوط الأسعار العالمية في السوق الفورية.. لكن رئيس "إيجاس" قال إن مصر "ستصبح دولة مصدرة للغاز بحلول العام 2019 بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي".

وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2015-2016 نحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز ومن المتوقع أن يرتفع في السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى 5 مليارات قدم مكعب يومياً.