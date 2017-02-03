الوكالة الوطنية للإعلام

عون دعا الى الاتفاق على قانون انتخابات غير مفصل على قياس احد ولدينا صلاحياتنا الدستورية وسنستخدمها لئلا ينتهك الدستور

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المعنيين مباشرة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية إلى "الاتفاق على قانون لا يكون مفصلا على قياس أحد بل يضمن المساواة واحترام صوت الناخب وروح العدالة عبر اعطاء اصحاب الحق حقهم بحيث لا يسرق أحد تمثيل طائفته وتمثيل غيره". واضاف: "إذا لم يقتنع هؤلاء بالوصول إلى حل قريب فلدينا صلاحياتنا الدستورية وسنستخدمها كي لا ينتهك الدستور".

وكالة أخبار اليوم

لا لإقصـاء أحـد" شعار صادق ومفاجآت متوقعة فـي المرحلة المقبل

"لا لإقصاء أحد"، الشعار رُفع إنتخابياً وفي ظل المساعي المتواصلة للوصول الى قانون إنتخابي جديد. الكلام أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتقاطع مع ذكره أعضاء اللجنة الرباعية (الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل الذي حلّ في غيابه النائب آلان عون، النائب علي فياض، السيد نادر الحريري) الذين يناقشون صيغة القانون في اجتماعاتهم المتعدّدة.

وكالة أنباء الإمارات - وام

وزارة الصحة السعودية تؤكد سلامة لقاحاتها وتطعيماتها وتنفي ما تردد عن أضرارها.

نفت وزارة الصحة السعودية صحة ما تم تداوله عن أضرار اللقاحات والتطعيمات التي وفرتها وقالت إنه لا يوجد أي رابط بين اللقاحات ومتلازمة الموت المفاجئ للرضع مؤكدة سلامتها وأهميتها لصحة الأطفال والكبار.

وكالة الأنباء القطرية

الرئيس اللبناني يؤكد أن زياراته الخارجية تهدف لإعادة وصل بلاده بكافة الدول العربية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الزيارتين اللتين قام بهما إلى دولة قطر والمملكة العربية السعودية والزيارات التي سيقوم بها الى دول أخرى هدفها إعادة وصل لبنان بكافة الدول العربية.

وكالة أنباء رويترز

الجزائر تجري الانتخابات البرلمانية في الرابع من مايو

قالت رئاسة الجمهورية يوم الخميس إن الجزائر ستجري انتخابات برلمانية في الرابع من مايو أيار ستكون أول انتخابات منذ تعديلات دستورية عززت سلطات الهيئة التشريعية

وكالة فرنس برس

مجلس الشيوخ الاميركي يوافق على تعيين ريكس تيلرسون وزيرا للخارجية

وافق مجلس الشيوخ الاميركي ذو الغالبية الجمهورية الاربعاء على تعيين ريكس تيلرسون، رئيس مجلس الادارة السابق لمجموعة اكسون موبيل وزيرا للخارجية في ادارة دونالد ترامب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ميركل تدعو أردوغان للحفاظ على حرية التعبير في تركي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية حرية التعبير، خلال محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، في زيارة تهدف للمساعدة في تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي.