TL

على ذمة مصلحة الأرصاد الجوية سيكون الطقس غدا جيدا. وعلى مسؤولية كهرباء لبنان، فإن المؤسسة بصدد عزل المجموعة البخارية في معمل الزهراني لمدة ثلاثة أيام، وبالتالي فإن التغذية بالتيار ستتأثر حتى في بيروت الادارية.

المنار

وزير الدولة لشؤون الرئاسة بيار رفول قد أبدى تفاؤلا بقانون انتخابي جديد خلال اسبوعين، فان مصادر الساعين عن حل توحي باطباق المهل على الجميع الى حد الاختناق، وان اجتماع الرباعية الذي عقد اليوم على مستوى الخبراء لا النواب ولا الوزراء.

nbn

المهل الدستورية تضغط يوما بعد يوم، في ظل مشاريع تتهاوى، وبدائل تطل، من دون وجود مؤشرات على اتفاق سياسي بعد. لكن تلويح رئيس الجمهورية بإستفتاء الشعب، هل يمضي قدما، أم دونه أيضا عقبات سياسية وتقنية تستوجب اجراءات دستورية؟.

mtv

طرح الرئيس ميشال عون اللجوء إلى الاستفتاء لاختيار قانون، يتعرض لنيران اعتراضية لعدم وجود آلية للاستفتاء في الدستور. فهل رئيس الجمهورية جاد في طرحه، أم يريد الحض على الاتفاق على قانون ضمن المهل ودعمه بالتلويح بالفراغ المجلسي؟. والفراغ يثير جدالا بين من يعترف به ومن يرفضه وفي مقدم الرافضين الرئيس بري.

NTV

إحتباس انتخابي يتحكم بالطبقة السياسية، فارضا سماكة جليدية في القانون الذي يغالب الوقت، لكن من أوصلنا إلى لعب مصارعة مع الزمن؟، ومن دفعنا إلى اتون ربع الساعة الأخير؟.

المستقبل

التشنج الإقليمي والدولي الذي يقترب من لبنان، لم يدخل الحلبة السياسية، حيث ما تزال الأبواب مفتوحة، وغدا كلمة للنائب وليد جنبلاط وسط استمرار احتدام النقاش على قوانين الانتخاب.

OTV

ثمة مواقف ملتزمة واعتبارات ملزمة، تجعل من العودة إلى الوراء في موضوع قانون الانتخاب امرا بالغ الصعوبة. فهناك اجماع على اجراء الانتخابات ورفض التمديد. وهناك اقتناع- حتى بين الذين يؤيدونه ضمنا- بأن لا عودة إلى الستين، لأنه غادر ولن يعود.

LBC

تتجه كل الأنظار غدا إلى الكلمة التي سيلقيها رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، في افتتاح مؤتمر "الحزب التقدمي الاشتراكي" الـ47. وفيما الكلمة يلفها الغموض، لاسيما بعد غياب تغريدات جنبلاط لأيام، علمت الـ lbci ان وثيقة الحزب السياسية، ستدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف انطلاقا من الغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس شيوخ.

الميادين

صّرح الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بأنّ بيان البيت الأبيض حول الاستيطان يوفر غطاء للاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

الجزيرة

نظّم فلسطينيو الداخل مهرجانا في مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث إحياء لليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل.

العربية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستستأنف نقل إلى الولايات المتحدة رعايا سبع دول منعوا في الأيام الأخيرة من دخول هذا البلد.