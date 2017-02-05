الديار/ جورج ابو معشر

وانت تتابع تطورات الاحداث في العالم، يمر في الذهن، تناقضات تعيدك الى اربعماية سنة قبل ميلاد السيد المسيح، يوم فضّل "سقراط" الموت على الهرب، احتراماً لشرائع مدينته، فشرب السم، وهو غير خائف، على رجل البر حياً، او ميتاً، لان الالهة، لن تتخلى عنه ابداً. فعبرُ الماضي، تختلف مع صور الحاضر.

الديار/ جهاد نافع

هل تمهد زيارة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول الى عكار لزيارة الرئيس العماد عون الى محافظة عكار؟. جولة الوزير رفول في عكار هي الاولى له في العهد الجديد، وشكلت التفاتة صنفتها الاوساط انها دلالة على اهتمام الرئيس العماد عون بعكار. هذه الجولة حملت اكثر من رسالة سياسية الى القوى والتيارات السياسية من جهة، كما حملت اكثر من مغذى من خلال البرنامج الذي تضمن محطات بارزة في جولته العكارية.