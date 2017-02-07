البيان

حكومة الإمارات تعقد ندوات للتعريف ببرنامج تدريب موظفي سعادة المتعاملين بمشاركة 2000 موظف

أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن موظفي الواجهة في مراكز سعادة المتعاملين هم حلقة الوصل الأهم بين الحكومة والمتعاملين ودورهم أساسي في تحقيق السعادة للمجتمع. جاء ذلك أثناء مشاركة معاليها بندوة عقدها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ضمن سلسلة ندوات للتعريف بالبرنامج التدريبي لتأهيل موظفي الواجهة في مراكز سعادة المتعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، على أفضل الممارسات في مجال تحقيق السعادة للمتعاملين.

الأتحاد

الرئاسة اللبنانية: السعودية ستعيّن سفيراً لدى بيروت

قال بيان في مكتب الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، إن المملكة العربية السعودية ستُعين سفيراً جديداً لها في لبنان وستشجع عودة السياح السعوديين وزيادة رحلات شركات الطيران السعودية إلى لبنان في إشارة إلى ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين. وأضاف البيان أن وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، الذي يقوم بزيارة إلى المسؤولين اللبنانيين، أبلغ الرئيس ميشال عون بهذه المتغيرات خلال لقائهما.

الجريرة

ولي ولي العهد بحث مع هادي تطورات الأوضاع في اليمن

استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية في مقر إقامته بالرياض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وفي بداية الاستقبال، حمل الرئيس اليمني، ولي ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعمه للحكومة والشعب اليمني والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن. كما تسلم ولي ولي العهد خلال الاستقبال رسالة لخادم الحرمين الشريفين من الرئيس اليمني.

أخبار خليج

خطط لمضاعفة حقوق المساهمين مع إستراتيجية نمو جديدة

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، المجموعة المالية («جي إف إتش أو المجموعة»)، تحقيق ربح صاف للمساهمين خلال عام 2016 بلغت قيمته 217.12 مليون دولار أميركي للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2016، بما يمثل قفزة كبيرة في معدل الربح مقارنة بخسائر بقيمة 5.52 ملايين دولار أميركي سجلتها المجموعة في عام 2015 جراء اعتماد مخصصات. كما سجلت المجموعة ربحاً موحداً صافياً بقيمة 233.05 مليون دولار أميركي خلال العام، مقارنة بما مقداره 12.03 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ارتفعت قيمة الربح الصافي للمساهمين خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى 213.18 مليون دولار أميركي مقارنة بخسارة بقيمة 9.6 ملايين دولار أمريكي خلال الربع الأخير من عام 2015، فيما ارتفعت قيمة الربح الصافي الموحد للفترة أيضاً إلى 223.34 مليون دولار أمريكي وذلك بعد اعتماد مخصصات بقيمة 196.1 مليون دولار أميركي، مقابل خسارة بقيمة 5.9 ملايين دولار أميركي سجلتها المجموعة في الربع الأخير من عام 2015.

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الأهرام

أميركا تستعد لاستقبال المهاجرين بعد رفض استئناف البيت الأبيض

تستعد الولايات المتحدة لاستئناف استقبال المهاجرين من ٦ دول عربية وإيران بعد رفض محكمة الاستئناف الأميركية طلب وزارة العدل بإعادة العمل بالحظر الذى فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسمى «حماية الأمة من دخول الإرهابيين»، وذلك فى الوقت الذي يستعد فيه ترامب لأسبوع من المواجهة مع القضاء الأميركي، وسط اتهامات له بانتهاك الدستور بعد رفضه لحكم محكمة سياتل الفيدرالية صدر الجمعة الماضى يعلق قرار دخول المهاجرين. وذكرت محكمة استئناف الدائرة التاسعة فى سان فرانسيسكو فى منطوق الحكم، أن «طلب الطاعنين من وزارة العدل بإعادة العمل فوراً بالقرار الإداري انتظاراً للحكم فى الاستئناف مرفوض». وقالت المحكمة إن رد الوزارة المؤيد للاستئناف العاجل منتظر اليوم.

جريدة الأنباء الكويتية

اأنباء

مجلس الوزراء اعتمد الأسماء المقترحة بالعفو الأميري وأقرّ ميزانيات 31 جهة مستقلة وملحقة وسيحيلها للبرلمان هذا الأسبوع

اعتمد مجلس الوزراء بصفة نهائية مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة. ونصت اللائحة على أن يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ولم تنته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 حتى اكتمال كل الاجراءات.

الوطن

كيري: أميركا مستعدة لاستيعاب المزيد من اللاجئين

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بعد محادثات أجراها مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن الولايات المتحدة ستستقبل 15 ألف لاجئ إضافي من أنحاء العالم العام القادم مما يزيد العدد الحالي إلى 85 ألفاً وسوف يصل العدد عام 2017 إلى مئة ألف لاجئ. ولم يفصح كيري عن عدد اللاجئين الإضافيين الذين سيأتون من سورية لكنه وعد بأن الولايات المتحدة مستعدة لمد يد العون. وقال كيري في مؤتمر صحفي "سنواصل بالتشاور مع الكونجرس بحث السبل الكفيلة بزيادة هذه الأرقام مع الحفاظ على إجراءات الأمن القوية."

الشروق

فرنسوا فيون يعتذر للفرنسيين: توظيفي لأفراد عائلتي كان خطأ

اعترف المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في فرنسا فرانسوا فيون أن توظيفه لأفراد عائلته، زوجته بينيلوب وأولاده، كان خطأ مقدماً اعتذاره للفرنسيين. وقال فيون في مؤتمر صحفي الاثنين فيون: "وظفت زوجتي كمساعدة شخصية لي على مدى الأعوام الماضية وكانت تتقاضى أجراً يبلغ 3,500 يورو، وهذا أمر طبيعي"، متابعاً: "نعم لقد وظفت أولادي كمساعدين لي في البرلمان وتلقوا راتباً يبلغ 3 آلاف يورو شهرياً لقاء عملهم وكل ذلك كان وفقا للقوانين الفرنسية وقانون العمل".