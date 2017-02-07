وكالة الأنباء القطرية

جولة مشاورات سياسية بين دولة قطر وجورجيا

عقدت جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية جورجيا. ترأس الجانب القطري الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الجورجي، السيد ديفيد زالكالياني النائب الأول لوزير خارجية جمهورية جورجيا. جرى خلال الاجتماع، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكالة الأناضول

مديرية حماية التراث بإسطنبول توافق على بناء جامع في "تقسيم"

وافقت مديرية حماية التراث الثقافي في إسطنبول التركية، على مشروع بناء جامع في منطقة تقسيم، التي تتوسط المدينة. وقالت مصادر في المديرية، للأناضول، الإثنين، إن المصادقة على المشروع تمّت في 19 كانون الثاني الماضي. وأضافت أنّ المديرية (تابعة لوزارة الثقافة والسياحة) أبلغت كافة المؤسسات المعنية بالمشروع، بقرار المصادقة. ولفتت المصادر، إلى أنّه "لم يعد هناك أي عائق يمنع من البدء بتنفيذ المشروع".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

القوات المسلحة تتسلم دفعة من الآليات اليابانية

تسلمت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الاثنين، عدداً من الآليات الممنوحة من الحكومة اليابانية، وذلك بحضور السفير الياباني في عمان شوئيتشي ساكوراي ورئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي والموارد الدفاعية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد المهندس نصار العثامنة. وبين السفير الياباني في كلمة له: "أن الحكومة اليابانية قدمت مبلغ قدره 5.17 مليون دولار أميركي لبرنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في السنة الماضية, لتنفيذ المشروع الإنساني بالاستجابة للأزمة السورية من خلال توفير المركبات التي من شأنها المساهمة، في توفير خدمات عالية الجودة إلى اللاجئين السوريين". وأكد رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي والموارد الدفاعية، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وأهمية هذه المنحة، كما شكر الحكومة اليابانية والمنظمة الدولية لما يقدموه من مساعدات لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وجرت مراسم استلام الآليات بحضور ممثلة برنامج الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPs في عمان وعدداً من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وكالة أنباء شينخوا

جريدة الشعب اليومية: التعاون هو الخيار الوحيد الصائب للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة

أصدرت جريدة الشعب اليومية، الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، تعليقاً الاثنين قائلة إنه "يتعين أن يكون الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، بدلاً من الصراع والمواجهة، للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة". وأشادت الجريدة بالبيانات التجارية المشجعة والاستثمارات المتزايدة بين القوتين الكبيرتين، مشيرة إلى أنه يمكن للصين المزدهرة أن تفيد أميركا، والعكس بالعكس. وذكرت الجريدة أن التعاون الصيني الأميركي يمكنه إرساء أساس متين للسلام والاستقرار العالمي، بينما الخلاف والنزاع بين البلدين سيكون كارثة لهما وللعالم أجمع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ماي: ترامب يرغب بالتعاون مع روسيا بشكل أكبر

صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، بعد مقابلة الرئيس الأميركي ترامب، أن لديه رغبة كبيرة بالتعاون مع روسيا. وتعتبر ماي أول رئيس يحظى بمقابلة الرئيس الجديد للولايات المتحدة. وعبّرت ماي عن وجود رغبة كبيرة عند الرئيس الأميركي بالتعاون مع روسيا، كما أكدت من جهتها رغبتها بالتعاون مع روسيا، لكن مع الحذر، وقد أعلنت عن ذلك خلال كلمة ألقتها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في فيلادلفيا. كما أكدت على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية، وبأن روسيا تسبب قلق للاتحاد الأوروبي.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

زعيم حزب العمال البريطاني : نرغب في تنمية العلاقات مع إيران

أعرب زعيم حزب العمال البريطاني جرمي كوربين المنافس الرئيسي لحزب المحافظين الحاكم في هذا البلد، عن انتقاده للحظر الجديد الذي فرضته واشنطن ضد إيران؛ قائلاً نحن نرغب في تنمية العلاقات بين لندن وطهران. وفي حوار خاص مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء من لندن الاثنين، أضاف كوربين، بصفتي الشخص الذي رافق الوفد البرلماني البريطاني إلى إيران بهدف تحسين العلاقات مع هذا البلد؛ أرى بأن فرض حظر جديد ضد إيران لا يعتبر إجراء مناسباً.