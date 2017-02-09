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عبّد مجلس الوزراء الطريق أمام جلستين الأسبوع المقبل لدرس مشروع الموازنة العامة.

وأعلن وزير الإعلام عن اتجاه مجلس الوزراء إلى درس قانون الانتخاب. وفي المحافل السياسية ترقب لبلوغ إنجاز القانون سريعاً بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها.

المنار

في المشهد اللبناني جلسة حكومية بآمال مالية وانتخابية. وعد رئيس الجمهورية ومعه رئيس الحكومة بأن يبصر قانون جديد للانتخابات النور قبل نهاية الشهر، كما قال وزير الداخلية. والحكومة تواعدت على جلسة حول الموازنة الأربعاء المقبل، بإصرار الجميع على إقرار موازنة لهذا العام، تنهي مسيرة تغييبها لأكثر من عشرة أعوام..

nbn

جهوزية وزير المال علي حسن خليل باتت اليوم في جلسة مجلس الوزراء، بالأرقام قدم عرضاً عاماً لمشروع الموازنة المالية، حدد التوجهات، رسم المخاطر بين الإجراءات، وشرح عناوين موازنة انتقالية لمرحلة الخطة الأوسع تصحيحاً للوضع المالي.

mtv

بعدما صار للبنان رئيس للجمهورية بعد طول فراغ، وبعد كل ما قيل عن أن انتخاب الرئيس جاء نتاج تسوية إقليمية، انعطف مفرغو الدولة ومعطلو مؤسساتها الى التلاعب بقانون الانتخاب، ساعة هم مع المختلط، وساعة مع أي قانون يرضي كل الفئات، ما الذي دفع حزب الله الى التصلّب والإعلان إما النسبية في لبنان دائرة واحدة أو لا انتخابات؟

NTV

أعطى وزير الداخلية نهاد المشنوق تعهداً لتسع عشرة دولة أجنبية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبطريقة شفافة ونقل عن رئيسي الجمهورية والحكومة أن قانوناً جديداً للانتخاب سيبصر النور قبل نهاية شباط الحالي.

المستقبل

بعد ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء في بعبدا وما تخللها من تأكيد لرئيس الجمهورية ميشال عون على ضرورة أن نعقد جلسات يومية لإقرار قانون الانتخابات، كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قالا للوزراء خلال الجلسة أن قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط.

OTV

للمرة الأولى منذ أعوام، يعود مارون بكل بهائه إلى قلب بيروت... ذخائره جاءت من روما إلى بلد الأرز... والرئيس المسمى على شعبه، الكامل الرئاسة والمهابة والاستحقاق، في الكرسي الأول... لكن قضية شعب مارون لا تزال عالقة.

LBC

السؤال المطروح: هل سيدرج فعلاً قانون الانتخاب على جدول أعمال مجلس الوزراء؟ ووفق أي قانون؟ لا سيما أن اللجنة الرباعية تكاد تكون غائبة الحضور.

الميادين

رحّب نائب وزير خارجيّة الكويت خالد الجار الله باستعداد إيران للحوار مع الدول الخليجية.

الجزيرة

كشفت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس عن رفض عروض مختلفة من الاحتلال الإسرائيلي عبر وسطاء إقليميين ودوليين لإجراء صفقة لتبادل أسرى.

العربية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه قد يضطر لقطع التعاون الأمني مع إسرائيل إذا استمرت سياسة الاستيطان.