النهار/ رضوان عقيل

نقل عن مصادر في فريق اللجنة الرباعية التي تناقش قانون الانتخاب استبعادها حصول أي تقدم في درب الجلجلة التي يمر بها الجميع وأن المعطيات لا توحي بحصول أي تقدم. وعرض للكباش المفتوح بين القوى على قانون الانتخاب لافتاً إلى أنه لم يكن مفاجئاً إعلان حزب الله تمسكه بالنسبية على طول الخريطة الانتخابية في لبنان وأن النائب جنبلاط يمارس هجوماً دفاعياً للحد من الخسائر ومن التنازلات المقبلة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

أشار الى أن وضع لبنان أمام خيارين، الأول الفراغ النيابي والاصطدام بالحائط دون إمكانية الولوج إلى حلول، والثاني الضياع والسقوط في هاوية لا قيامة منها، وكلاهما يهددان لبنان والكيان وثمة سبيل وحيد الى رد الخطرين هو دفع القوى السياسية جميعها وسيرها الى حوار جدي يخلص إلى قانون انتخابي متوافق عليه يوزع الخسائر على الجميع بشكل نسبي ويحافظ على الشراكة.

الأنوار / رفيق خوري

قال منذ سنوات محكومون بسياسة نقدية من دون سياسة اقتصادية وسياسية مالية، لا بل إن السياسة النقدية الضرورية للحفاظ على الليرة ومنع الانفجار لها أيضاً أضرار وكلفة على الوضع الاقتصادي والمالي. وليس أهم من العودة الى الموازنات سوى أن تكون الموازنة الحالية محطة على طريق التطور.

اللواء/ عامر مشموشي

قال إن الإتفاق على قانون جديد للانتخابات مؤجل والتمديد هو الورقة الأخيرة، وأضاف أن نفوذ الطبقة السياسية المتمترسة وأن طوائفها جعل قانون الانتخاب موضوعاً معقداً لا يتوقع الوصول إليه بكبسة زر. وأوضح أن رئيسي الجمهورية والحكومة لن يقدما على أي خطوة ناقصة أو مرتجلة.