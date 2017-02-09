روسيا اليوم

روسيا والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة الإرهاب وتمويله

التقى نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف في موسكو يوم 8 شباط مع نائب الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي بيدرو سيرانو. وناقش الجانبان خلال اللقاء المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب في مجال أمن الطيران المدني وتجفيف منابع تمويل الإرهاب. وأعلن مصدر في الخارجية الروسية في ختام اللقاء أنه تم تبادل واسع لتقييم وضع المخاطر والتهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية وتجربة مكافحة الإرهاب في روسيا وفي دول الاتحاد الأوروبي. وتركز الانتباه بشكل خاص على مهمات التصدي لنشاطات " الإرهابيين – المسلحين الأجانب " وخاصة في الإنترنت، ومكافحة انتشار الفكر الإرهابي المتطرف وقطع تمويله ، وضمان مكافحة الإرهاب في مجال أمن الطيران المدني.

تتار القرم يطلبون من الأمم المتحدة الاعتراف بشبه الجزيرة كجزء من روسيا

أرسلت منظمة تتار القرم "Qırım Birligi" طلباً إلى الأمم المتحدة للاعتراف بشبه الجزيرة على أنها أرض روسية، وفقا لمعايير وقواعد القانون الدولي. وتقول الوثيقة إن الانقلاب الذي وقع في كييف في بداية عام 2014 يعتبر حدثا في غاية الجدية والخطورة لأنه عرض حريات وحياة وأمان سكان القرم للتهديد والخطر. وجاء في الطلب أن سكان شبه الجزيرة اتخذوا بعد ماحدث "القرار الصحيح الوحيد" وهو العودة إلى أحضان روسيا. ودعا تتار القرم المنظمة إلى الاعتراف "بأن إعلان استقلال جمهورية القرم وانضمامها الحر إلى الاتحاد الروسي لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي". تجدر الإشارة الى أن القرم انضم إلى الإمبراطورية الروسية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وبقي يتمتع بحكم ذاتي في قوام الاتحاد السوفيتي (حتى عام 1945)، ونقلت هذه الجمهورية إلى قوام أوكرانيا في عام 1954 بقرار الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشيوف، وبقيت في قوامها كإحدى مقاطعات أوكرانيا السوفيتية.