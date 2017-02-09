الوكالة الوطنية للإعلام

المشنوق استقبل وفدا ديبلوماسيا اوروبيا: لا خيار الا بإجراء الانتخابات وبها يكتمل المسار الدستوري

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان "لا خيار الا بإجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز بها الديمقراطية في لبنان"، كاشفاً أن "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قالا للوزراء في جلسة، أن القانون الانتخابي الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط".

وكالة الأناضول

يلدريم يرحّب بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق التركي-السعودي

أعرب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن ارتياحه لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق التركي – السعودي برئاسة وزيري خارجية البلدين مولود جاويش أوغلو، وعادل الجبير في العاصمة أنقرة. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء التركية، أن يلدريم أعرب عن ترحيبه خلال استقباله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في قصر تشانقايا في أنقرة، بانعقاد الاجتماع الأول للمجلس.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الرئيس الأسد لوفد من مجلس الدوما الروسي: الأوضاع في سوريا تسير بالمنحى الذي ترغب به كل من سوريا وروسيا

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد وفداً من مجلس الدوما الروسي برئاسة ديمتري سابلين منسق مجموعة نواب الدوما مع مجلس الشعب السوري. وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها وخاصة في مجال الحرب على الإرهاب وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المفروضة على سوريا.

وكالة أنباء رويترز

مسؤول بالأمم المتحدة: تنامي التأييد لتعديل قيادة الحكومة الليبية

قال أكبر مسؤول بالأمم المتحدة في ليبيا إن هناك توافقاً متنامياً في ليبيا والمجتمع الدولي على دعم إجراء تغيير على تركيبة قيادة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

وكالة فرنس برس

بولندا تطالب بمظلة نووية أميركية أو أوروبية

طالب زعيم حزب المحافظين الوطني الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي "بادخال" بلاده في النظام الاميركي للدفاع النووي، وذلك في مقابلة معه نشرت في وارسو. وكان كاتشينسكي اعرب في مقابلة اخرى مع صحيفة فرانكفورتر الغميني زيتونغ الالمانية عن امله بان تصبح اوروبا "قوة كبرى نووية". وتزامن نشر المقابلة مع وجود المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في وارسو.

وكالة أنباء شينخوا

كبير المشرعين الصينيين يدعو إلى تحسين التشريعات

طالب كبير المشرعين الصينيين تشانغ ده جيانغ بتحسين نوعية التشريعات التى تتم الموافقة عليها من قبل المجلس التشريعي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدبابات الأمريكية "أبرامز" تقترب من روسيا

وصلت دفعة من الدبابات الأمريكية والعربات المدرعة إلى قاعدة عسكرية قرب ريغا (عاصمة لاتفيا)، بما في ذلك 15 دبابة "أبرامز" و6 عربات مشاة قتالية "برادلي". وبحسب قناة "زفيزدا" الروسية تم استعراض الآليات العسكرية الأمريكية في الحديقة المركزية في مدينة ريزيكني في لاتفيا.