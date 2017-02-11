TL

لبنان على خطين: محلي بإنجاح شعار الحكومة باستعادة الثقة، وخارجي بتثبيت الاستقرار في مواجهة المنقلب الذي ستنقلب اليه منطقة الشرق الاوسط حالما تبدأ إدارة ترامب الأميركية الجديدة تنفيذ خطتها حربا أم سلما وسط تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران والنصائح الروسية بالليونة.

المنار

في لبنان لا إضافات على المشهد السياسي، قانون انتخابي غير واضح المواصفات يجول بين المنابر وكواليس اللقاءات. رئيس الجمهورية عند موقفه من قانون لا يخرج عن اتفاق الطائف، ولا يلغي احدا، يحترم قواعد العيش المشترك، ويؤمن التمثيل الصحيح لمختلف شرائح الشعب كما وفاعلية.. وهل أفعل من النسبية لتحقيق هذا الهدف؟ حزب الله متمسك بالنسبية ويدعو الجميع الى النقاش كما قال نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم، فالحزب لن يقبل بقانون كيفما كان، على قاعدة انه قانون جديد.

nbn

التصريحات السياسية توحي بان إعداد الصيغة الانتخابية يجري من دون لا بوح اعلاميا ولا تسريب حول الخلط بين الأكثرية والنسبية استنادا الى قانون حكومة ميقاتي.

mtv

روح القديس مارون لا تزال ترفرف فوق الساحة السياسية محبة وكلاما مفعما بحب الآخر، الرئيس عون يقول إن ألغينا احدا فاننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا، الاشتراكي يعلن تكرارا ان احدا لن يدفعنا إلى التخلي عن نهج المصالحات، المستقبل يتجرع المختلط لقناعته بعدم اقصاء اي من المكونات الوطنية، حتى الثنائي الشيعي ما عاد يصر على النسبية بدوائر موسعة.

NTV

اعلنت موسكو ان الائتلاف السوري المعارض شكل وفدا موحدا الى مؤتمر جنيف لم يصدر عن واشنطن ما يؤكد دعم هذا المؤتمر او تعطيله.

المستقبل

شائعات حول صلاحيات رئاسة الحكومة رد عليها مستشار الرئيس الحريري هاني حمود، الذي أكد أن التنازل عن بعض الصلاحيات الإدارية، وليس الدستورية، هو عرف دأب عليه رؤساء الحكومات، من بينهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والرئيس المرحوم عمر كرامي، والرؤساء السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، لتفويض مدير عام رئاسة الجمهورية توقيع معاملات إدارية خاصة بالرئاسة. ودعا مطلقي الحملة إلى مراجعة الدستور والتاريخ.

OTV

تستمر جهات خارجية في سعيها إلى إقرار توطين مقنع لأعداد وافرة من اللاجئين أو النازحين في لبنان... هكذا تتزاوج الفظائع بين من لا يعلم... ومن لا يتورع... فمحاولة التوطين الملتبس عادت لتطل برأسها، عبر مساع دولية وأممية، من أجل إقناع السلطات اللبنانية بتسجيل ولادات النازحين في لبنان.

LBC

الرئيس العماد ميشال عون يقول بما نطرح عن قانون الانتخابات النيابية لا نخرج عن اتفاق الطائف، فالرئيس الحريري يقول نعمل لاقرار قانون جديد ولا شيء داهما. اذا النيات حسنة والجهد واضح، ولكن ماذا عن ضغط الوقت؟ بالانتظار فان الاسبوع المقبل سيكون للموازنة ولسفر رئيس الجمهورية الى الخارج، هكذا فان ملف قانون الانتخابات سيعاد الى الواجهة في الثلث الاخير من هذا الشهر وعليه فان الوقت يكون ضاغطا جدا.

الميادين

وصول 58 مختطفاً إلى اللاذقية بعد تحريرهم من المجموعات المسلحة.

الجزيرة

الأسد يرحب بمشاركة قوات أميركية لمحاربة تنظيم الدولة.

العربية

فرنسا توقف "انتحارياً" مفترضاً و"مراهقة" بايعت داعش.