النهار/ إبراهيم بيرم

سأل إلى أين ستمضي العلاقة الجديدة بين "حزب الله" والقوات اللبنانية. ورأى أن تفاهم معراب وانفتاح أبواب العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب القوات وانهيار الجدران التي فصلت بينهما مدى أكثر من عقدين مهّدت الطريق بهذا المستوى بين القوات وحزب الله، مشيراً إلى أن ما حدث في معراب شكّل السبب والمبرّر الذي كان الحزب يحتاج إليه لطي صفحة العداء مع القوات والولوج إلى مرحلة جديدة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن مصادره قولها إن الكلام عن إيجابيات حيال القانون الانتخابي يبقى شعاراً بلا رصيد وغير قابل للصرف إن لم يقترن بالترجمة الفورية، وإنضاج الطبخة الانتخابية بشراكة الجميع.

الديار/ إبراهيم ناصر الدين

أشار إلى أن الرئيس سعد الحريري لا يريد مواجهة العهد في هذه المرحلة ويرى أن دوره الجدي في الحكم سيتبلور في حكومة ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، كما أنه يرى أن معركته على الصلاحيات ستكون مع رئيس الجمهورية.

صدى البلد / علي ضاحي

كشف أن الموفد السعودي الوزير السبهان نصح الرئيس سعد الحريري بالسير في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي القائم على الدوائر الـ13 وفق النسبية مع إمكانية توسيعها إلى 16 دائرة مع الأخذ في الاعتبار حضور الحريري والنائب وليد جنبلاط.

الأنوار / المحلل السياسي

رأى أن قانون حكومة الرئيس ميقاتي بات الأقرب إلى الواقع، وأن مشروع هذا القانون يقسم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية وليس هناك من معيار واحد في تقسيمات هذا القانون. وقال إن أي قانون ستتم المصادقة عليه سيكون مقروناً بالتأخير التقني حتى أيلول.

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية قولها إن النسبية لا يمكن أن تكون قاعدة للقانون الجديد في ظل الرفض القاطع من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وأن البحث جارٍ عن صيغة تخلط بين النظامين النسبي والأكثري بعد انقطاع الأمل في إمكانية أن ينجح مشروع ميقاتي كونه يعتمد على النسبية المطلقة. ووصف أجواء قانون الانتخاب بأنها ما تزال ضبابية وأنه إذا صدقت النوايا والإرادات فإن القانون سيولد غداً.