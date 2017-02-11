The New York Times

الأوروبيون يسعون إلى تشكيل تحالفات أخرى بعد أن بردت العلاقات مع الولايات المتحدة

اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال زيارة قامت بها إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة بأن الأوروبيين دخلوا في مرحلة جديدة من العلاقات مما يعني أنه سيكون على الأوروبيين من الآن فصاعداً أن يبنوا علاقاتهم المستقبلية ومقارباتهم بناءً على مصالحهم. وكانت موغريني قد لقيت استقبالاً بارداً في الولايات المتحدة بعكس ما كانت عليه الأمور في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إلا أن موغريني أضافت في تصريح لها بأنها تلقت تطمينات من مسؤولين كبار في الإدارة الجديدة حول ملف الاتفاقية النووية مع إيران وحول العقوبات ضد روسيا، بالرغم من اختلاف وجهات النظر في قضايا أخرى بين موغريني والمسؤولين الأميركيين الجدد مثل ملف اللاجئين والهجرة والتغيّر المناخي والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وتابعت موغريني القول بأن الإدارة الأميركية التي اعتمدت شعار "أميركا أولاً" سيكون عليها أن تتوقع من الأوروبيين أن يهتموا لشؤونهم ومصالحهم أولاً، مع تذكيرها الجميع بشكل لائق بأهمية أوروبا بالنسبة إلى أمن واقتصاد الولايات المتحدة. وأردفت موغريني قائلة إن الاتحاد الأوروبي باقٍ ولن يتفكك رغم خروج بريطانيا وستعمل أوروبا على صوغ تحالفات جديدة قد يكون أولها التحالف مع كندا التي يُتوقع توقيع اتفاقية معها في الأسبوع المقبل.

The Guardian

الرئيس التركي أردوغان يمهّد الطريق لانتخابات نيسان بتعزيز سلطاته

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قانون يمنحه سلطات جديدة في ظل نظام رئاسي تنفيذي ممهداً الطريق أمام الاستفتاء الذي سيتم إجراؤه في منتصف نيسان. القانون الجديد المؤلّف من 18 مادة أقرّه البرلمان الشهر الماضي من دون أن يحظى بأغلبية الثلثين ليتحوّل إلى قانون إلا أن موافقة الرئيس أردوغان عليه تسمح للتعديلات الدستورية المقترحة بأن تصبح مطروحة على استفتاء شعبي. ومن شأن هذه التعديلات الدستورية السماح للرئيس أردوغان بالترشح لولايتين رئاسيتين أخريين ليحكم البلاد حتى العام 2029، ويدعم هذا الاقتراح حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس والأحزاب القومية الحليفة له في البرمان. من جهة أخرى، يخشى المعارضون أن تؤشر المقترحات المطروحة في حال إقرارها إلى دخول تركيا في حقبة من الحكم الاستبدادي في حين يدافع مؤيدو الرئيس عن المقترحات معتبرين بأن تعزيز سلطات الرئيس يساعد على تدعيم الاستقرار والحد من التحالفات البرلمانية الفوضوية التي أوصلت البلاد إلى حالة من الانهيار الاقتصادي في التسعينيات بدلاً من بناء "تركيا قوية".

The Telegraph

سيكون على الفرنسين اليهود التخلي عن الجنسية الإسرائيلية في حال فازت مارين لو بان بالانتخابات الرئاسية الفرنسية

قالت مرشحة اليمين المتطرف عن حزب الجبهة الوطنية الفرنسي مارين لو بان بأنه سيكون على الفرنسيين اليهود التخلي عن إحدى الجنسيتين اللتين يحملانها في حال فازت في الانتخابات الفرنسية وهذا الأمر سينطبق على المواطنين من جميع البلدان غير الأوروبية باستثناء روسيا التي اعتبرتها جزءاً من أوروبا. مارين لو بان التي أبدت إعجابها بالرئيس الروسي بوتين مراراً وتأييدها لعملية "بريكزيت" قالت إنها ستعلن في حال فوزها عن تنظيم استفتاء شعبي مشابه لإخراج فرنسا من الاتحاد الأوروبي والتخلي عن العملة الموحّدة. وقالت لو بان إن إسرائيل ليست بلداً أوروبياً ولا تعتبر نفسها كذلك ولهذا سيكون على الفرنسيين اليهود الاختيار. وتشير التوقعات الأولية إلى أن لو بان ستفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نيسان ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنها ستخسر بفارق كبير في الجولة الثانية.

روسيا اليوم

ترامب يطلب المساعدة من مصر والسعودية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الجمعة 10 فبراير/شباط ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعتزم طلب المساعدة من مصر والسعودية للتوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين عرب حذروا ترامب ومستشاريه من أن التعاون مرهون بتجنب إدارته القيام بتحركات استفزازية لدعم إسرائيل. وأوضحت أن البيت الأبيض أخذ تحذيرات الدول العربية بعين الاعتبار، وقام بتأجيل خطة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة حتى لا تتسبب في إثارة غضب الفلسطينيين والعرب.