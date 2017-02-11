الوكالة الوطنية للإعلام

عون: ما أطرحه في قانون الانتخاب لا يخرج عن اتفاق الطائف وأعمل لتمكين الأقليات من أن تتمثل

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن ما يعمل له في ما خص قانون الانتخابات النيابية هو "تمكين الأقليات من أن تتمثل سواء كانت هذه الاقليات طائفة أو أقلية داخل الطائفة، لأنه بذلك تتحقق العدالة". وأشار إلى أن "ما من أحد يريد إلغاء أحد لأننا مؤمنون بأنه إذا ما فقدنا أحداً من مكوناتنا الاجتماعية والسياسية الموجودة حالياً، فإننا نلغي الصفة اللبنانية لوجودنا".

وكالة أنباء الإمارات - وام

انطلاق منتدى الشباب العربي ضمن قمة الحكومات الأحد المقبل

تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ينطلق "منتدى الشباب العربي" على مدار ثلاثة أيام ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تنعقد في دبي بين 12 و14 شباط الجاري. يضم المنتدى وهو الاجتماع الأول من نوعه نخبة من الشباب الذين يمثلون 22 دولة عربية تحت سقف واحد لمشاركة تطلعاتهم حيث تم اختيارهم من خلال تعاون سفارات دولة الإمارات في الوطن العربي مع المؤسسات والمنظمات المعنية بالشباب بناء على إنجازاتهم المهنية والأكاديمية وتأثيرهم الإيجابي في مجتمعاتهم.

وكالة الأنباء القطرية

لافروف: الأعمال التي يقوم بها "الناتو" قرب الحدود الروسية استفزازية

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأعمال التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من الحدود الروسية بأن لها طابعاً استفزازياً ومزعزعاً للاستقرار. وقال لافروف، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية وبثتها وكالة "سبوتنيك"، إن الأعمال التي ينفذها "الناتو" في المناطق المتاخمة للحدود الروسية استفزازية ومزعزعة للاستقرار، بما في ذلك نشر وحدات عسكرية إضافية للحلف في بولندا ودول البلطيق، والمناقشات الجارية حول إمكانية نشر وحدات مماثلة في عدد من بلدان أوروبا الشرقية، وعلى وجه الخصوص، في بلغاريا ورومانيا".

وكالة الأناضول

الأركان التركية: أبلغنا روسيا إحداثيات عناصرنا شمالي سوريا قبل استهدافهم بيوم

أعلنت رئاسة الأركان التركية، أن جنودها الذين استهدفوا شمالي سوريا، كانوا موجودين في المكان منذ حوالي 10 أيام، وإنها سبق أن أبلغت الجانب الروسي بإحداثياتهم قبل يوم من استهدافهم. وقالت رئاسة الأركان في بيان لها، "عناصرنا الذين تم استهدافهم (من مقاتلة روسية)، كانوا موجودين في نفس المكان منذ حوالي 10 أيّام، وكنا قد أبلغنا الجانب الروسي بإحداثيات تمركزهم قبل يوم من استهدافهم".

وكالة أنباء رويترز

العبادي يطلب من ترامب إنهاء القيود على سفر العراقيين إلى أميركا

قالت الحكومة العراقية في بيان إن رئيس الوزراء حيدر العبادي طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع قيود السفر المفروضة على بلاده وذلك في أول اتصال هاتفي بين الزعيمين. وقال البيان إن العبادي "أكد على أهمية مراجعة القرار الذي صدر بحق العراقيين للسفر إلى الولايات المتحدة ورفع العراق من قائمة الدول المذكورة في الأمر الرئاسي.

وكالة فرنس برس

استفتاء في نيسان على التعديل الدستوري لتعزيز صلاحيات إردوغان

صادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائياً حدد موعده في نيسان. وأعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش في كلمة نقلت بالبث الحي أن الاستفتاء سينظم "في 16 نيسان".

وكالة أنباء شينخوا

تبادل ثقافي بين طلاب من الصين ولبنان في مؤتمر عبر الفيديو

نظمت مجموعة "فرنسبنك" اللبنانية مؤتمراً عن بعد بالفيديو بين الطلاب اللبنانيين من مدرسة "لويز المدينة العالمية" في لبنان والطلاب الصينيين من مدرسة بيشيان التجريبية بمقاطعة جيانغسو في الصين. ويهدف هذا المؤتمر إلى تشجيع فهم اللغة والثقافة والغذاء بين الصين ولبنان بالتعاون مع جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية. ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار أهداف مجموعة "فرنسبنك" المتمثلة في مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات الصينية اللبنانية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: العلاقات الروسية الأميركية بحاجة لإعادة إطلاق بعد فترة من التباعد

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بحاجة لإعادة إطلاق بعد فترة من التباعد، وأن هذا لا يتوقف فقط على موسكو بل وعلى الجانب الأميركي أيضاً، مؤكداً أنه لا يعارض عقد اجتماعه الأول مع الرئيس ترامب في ليوبليانا بسلوفينيا. وقال بوتين في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس سلوفينيا في موسكو: "إن العلاقات الروسية - الأميركية على مدى السنوات الخمس الماضية تدهورت بشدة. وبطبيعة الحال، فإنها تحتاج إلى إعادة إطلاق لمصلحة الشعبين الروسي والأميركي أيضاً.