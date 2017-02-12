TL

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق صراحة، أنه ملزم قانوناً بدعوة الهيئات الناخبة قبل انتهاء المهل في الواحد والعشرين من الشهر الحالي. هذا الكلام يطرح سؤالاً عما إذا ستكون العشرة أيام المقبلة كافية للاتفاق على قانون للانتخابات النيابية.

المنار

عنوان استانة 2، تثبيت وقف اطلاق النار، والبائن للعيان ترتيب الملفات نحو جنيف بأولويات المتغيرات من الميدان السوري إلى التقاطع السياسي الإقليمي، بعيداً عن الصخب الأميركي والتحريض الإسرائيلي وبعضه الإقليمي.

nbn

من بعيد لبعيد، تجري مقاربة الصيغة الانتخابية، لا طروحات نهائية بعد، هبة تصورات وهبة تراجعات، كل لا يزال عند رأيه، ووزير الداخلية ملزم بدعوة الهيئات الناخبة قبل الحادي والعشرين من شباط.

mtv

بعدما حدد العديد من القوى آخر شباط سقفاً أخيراً لاستيلاد قانون انتخاب، عاد وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى التذكير بالسقف الأدنى الملزم لدعوة الهيئات الناخبة في الحادي والعشرين منه. ورغم أن هذين التاريخين يبدوان في هذه الصلابة، إلّا أنّ القوى السياسية منحت نفسها فسحات لتغيير التاريخين إذا ما ظهر في الأفق قانون جدي يستوجب ذلك.

NTV

والاشتباك الانتخابي يدور على أبواب الأيام العشرة الأخيرة من مهلة دعوة الهيئات الناخبة، إذ أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوف، ومن دار الفتوى اليوم، أنّه ملزم دعوة الهيئات الناخبة في موعد لا يتجاوز الحادي والعشرين من شباط الحالي. وحيال هذا الأمر، أكدت مراجع دستورية ل"الجديد" أنّ وزير الداخلية يستند إلى المادة الرابعة والأربعين من قانون الانتخاب الذي يحتّم عليه هذا الإجراء مرحلياً، أما إذا تم التوافق في ما بعد على قانون آخر غير الستين النافذ، عندئذ فإنّ القانون الجديد يلغي القانون القديم، ويرتب إجراءات جديدة بينها موعد آخر للهيئات الناخبة.

المستقبل

الأسبوع الحالي ينتهي إلى استمرار البحث في صيغة لقانون الانتخابات المنتظر، وإن تعددت الاقتراحات والرؤى للصيغة المثلى للقانون العتيد. وفي ظل التأكيد أن نهاية الشهر الحالي ستشهد ولادة القانون، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في موعد محدد لا يتجاوز الحادي والعشرين من شباط، مذكراً بأن شهر رمضان المبارك سيحل في حزيران المقبل، وسنكون مضطرين لإجراء الانتخابات في الحادي والعشرين من أيار.

OTV

إذا كان النقاش في شأن قانون الانتخاب قد انسحب من الأضواء إلى الكواليس، مخافة إحراق ما يعمل عليه، خصوصاً أن المهل الدستورية تضيق، تماماً كالسقف الزمني الذي وضعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لانهاء "المهمة"، وقد حدده ورئيس الحكومة سعد الحريري، بنهاية شباط الجاري، فإنّ نقاشات الموازنة بأرقامها وحساباتها وسلسلتها، ستحضر على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

LBC

اليوم "يوم المريض العالمي ". الانتخابات النيابية مريضة في قانونها، فمتى يأتي يوم العلاج؟، ليس في الأفق ما يشير إلى قرب المعالجة، فكل مشاريع القوانين الموجودة في الصيدليات السياسية للمرجعيات والأقطاب، لم تؤد إلى شفاء هذا الاستحقاق الديموقراطي الذي يعاني مرضاً مزمناً، يكاد يتحول إلى مرض مستعص بسبب الاعتياد على التمديد.

الميادين

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بـ"إجراء تحقيق لوقوع إصابات وسقوط قتلى بعد مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين"، مطالباً بـ"ملاحقة العناصر المسؤولة عن ذلك".

الجزيرة

وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستيّاً نحو البحر الشرقي في منطقة بانغ هيون بإقليم بيونغ آن الشمالي.

العربية

أجرى مستشار الأمن الوطني للمكتب الرئاسي كيم كوان جين ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض مايكل فلين، اتصالاً هاتفياً بينهما لمناقشة التدابير اللازمة للرد على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيّاً.