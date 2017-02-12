المستقبل/ ثريا شاهين

تكشف مصادر نيابية أنّ جلسات مجلس الوزراء التي يمكن أن تخصص لقانون الانتخاب ستعقد تتويجاً للاتصالات المكثفة بين الأفرقاء توصلاً إلى هذا القانون. وعلى الرغم من ذلك، تتخوف أوساط سياسية من مرحلة خطرة تلف الوضع اللبناني نتيجة لكل ما يحصل في ملف قانون جديد للانتخابات النيابية. فإذا تمّ التوصل إلى قانون قد لا يرضي كل الأطراف قبل العشرين من الشهر الجاري، قد لا يوقع رئيس الجمهورية مرسومه، وهنا تنشأ أزمة سياسية.

الديار/ حسن سلامة

تتجه الأنظار نحو أول اجتماع على مستوى عال بين القيادة الروسية والإدارة الأميركية الجديدة، حيث يتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون نهاية الأسبوع المقبل في فيينا على هامش اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووفق مصادر ديبلوماسية مطلعة، فإنّ هذا الاجتماع له أهمية خاصة على إعتبار أنه سيبلور طبيعة التعاون المقبل بين قيادتي البلدين بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الابيض. وتوضح أن الاجتماع سيناقش سلسلة واسعة من القضايا المشتركة، بدءاً من التحضير للقمة الروسية - الاميركية وامكانية انعقادها في وقت غير بعيد، إلى العلاقات الثنائية، والأوضاع الدولية من الوضع في أوكرانيا إلى ملف الارهاب والملفات الإقليمية الأخرى وبخاصة الوضع في سوريا.