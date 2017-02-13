صدى البلد 7/2/2017

اكتشاف قارة مفقودة منذ 3 مليارات عام

أعلن باحثون من جامعة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا عن اكتشاف قارة "مفقودة" منذ 3 مليارات عام تحت جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي، وفقاً لما أكّدته مجلّة communications -.nature وعثر الباحثون على فئات صخور قزحية الألوان والمعروفة باسم الزركون في هذه الجزيرة، تعود الى إحدى أوائل الفترات في تاريخ الأرض. وأتت الولادة النارية للجزيرة عندما غطّت الصخور البدائية، طبقة فوق طبقة من الحمم البركانية المبرّدة، حتى تكوّن الجزء الأكبر من الجزيرة التي نراها اليوم. وتشير الدراسة أيضاً إلى أنّ القشرة الأرضية تتكوّن من قسمين: قارات الكوكب، التي ترتفع فوق المحيطات لأنّها تتكوّن من صخور أخف مثل الغرانيت، وأحواض المحيطات، التي تغرق أقل لأنّها تتكوّن من الصخور الأكثر كثافة مثل البازلت.

7/2/2017

روسيا تصمّم سفينة طائرة

يقوم خبراء في معهد "جوكوفسكي" الروسي للتقنيّات الجويّة بتصميم لسفينة طائرة ثقيلة "إيكرا نوبلان" بصفتها طائرة نقل تحلّق على ارتفاعات منخفضة فوق الماء أو الجليد أو الأرض. وتتخصّص تلك السفينة الطائرة لنقل حمولة تبلغ وزنها 500 طن في داخل الطائرة وجناحيها أو في داخل حاويات تحملها الطائرة. ويمكن أن تحلّق على ارتفاعات تتراوح بين 3 و12 متراً فوق سطح الماء، علماً أنّ تلك السطوح تعكس تيارات الهواء التي تجعل السفينة الطائرة تحلّق في الجو على ارتفاع منخفض، الأمر الذي يؤدّي إلى ارتفاع مواصفاتها الجويّة وانخفاض استهلاك الوقود وزيادة مدى الطيران.

8/2/2017

هل يمنع استخراج المواد الثمينة من سطح القمر؟

تعتزم خمس شركات للتعدين الفضائي هذا العام ارسال بعثات إلى القمر بقصد التنقيب على أمل استخراج المواد الفضائية الثمينة من سطح القمر. وقال مدير معهد لندن لقانون وسياسات الفضاء أن هناك معاهدة دولية انضمت اليها كل دول العالم تقريباً ولا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يستولي على جزء من الفضاء. فالقانون ينص على انه لا يمكن لأي جهة امتلاك أي جزء من الفضاء، واذا فعلوا ذلك، فان المواد المستخرجة من الفضاء يجب توزيعها بشكل منصف.

11/2/2017

قفازات تتفاعل مع العالم الافتراضي!

ذكرت قناة سكاي نيوز، أن شركة "أوتيولوس" التابعة لمجموعة "فيسبوك" انها تستعد لإطلاق قفازات ذكية تتيح لمن يرتدونها قدرات متطورة للتفاعل مع العالم الافتراضي. وكشف مؤسس موقع "فيسبوك" أن الشركة المختصة في نظارات الواقع الافتراضي تعمل لإتاحة التفاعل مع العالم الإفتراضي باليد عبر القفازتين، بعدما كان الامر مقتصراً على المشاهدة في وقت سابق.

النهار 13/2/2017

فشل مهمّة فضائية يابانية لنشر جهاز لكنس مدار الأرض

فشلت مهمة تجريبية يابانية لكنس بقايا المركبات والأجهزة الفضائية من مدار الأرض في مشروع كان من شأنه المساهمة في تحسين تقنيات التنظيف في محيط الكوكب الأزرق، على ما أعلن مسؤولون عن المهمة الإثنين. وكانت اليابان قد أطلقت في كانون الأول الماضي مركبة لشحن غير مأهولة الى محطة القضاء الدولية، مزودة بذيل طوله 200 متر لتنشره في مدار الأرض بعد انتهاء مهمتها.

8/2/2017

السكان الاصليون في الامازون استثمروا الغابة وغيروا شكلها ببراعة على مدى ألفي عام

أظهرت دراسة حديثة في مجلة الأكاديمية الأميركية للعلوم، أن سكانها الأصليين الأقدمين في الأمازون استثمروا الغابة وحولوها وغيروا شكلها ببراعة على مدى ألفي عام. واستندت الدراسة الى استكشاف الأراضي المحيطة بتشكيل غامض في الصخور وتحليل آثار اكتشفت من الجو في السنوات الماضية. ودرس الباحثون من خلال تحليل التربة آثار ستة الآف عام من الزراعة واضرام النار حول إثنين من التشكيلات الهندسية، اضافة الى طبيعة أثرهما على البيئة وبدل ان يعمد السكان الأصليون الى قطع الأشجار او حرق مساحات من الغابات لبناء التشكيلات الصخرية او زراعة النخيل، عملوا على تحويل البيئة الطبيعية بما يناسب حاجتهم الى الموارد.

الحياة 13/2/2017

لا حاجة إلى تناول الماء في الشتاء؟

إن جسم الإنسان بحاجة إلى الماء في كل الفصول، بما فيها فصل الشتاء. ويعتبر تناول كميات مناسبة من الماء يومياً من الأمور التي ينصح بها للحفاظ على صحة الجسم. ويساعد الماء على قيام الجسم بالعمليات الاستقلابية الضرورية، وطرد السموم من الجسم، وتنشيط الدورة الدموية، والحماية من الأمراض. كما أن الماء مهم جداً لسير العمليات الهضمية وللحماية من الإمساك. ويعد شرب الماء ضرورياً للأشخاص الذين قطعوا عتبة الخمسين من العمر، لأنهم إذا ما أصيبوا بنقص السوائل فإن هذا يقود إلى انخفاض درجة حرارة أجسامهم ما يعرضهم لمشاكل صحية. ويحتاج كل شخص إلى ستة أكواب كبيرة من الماء كل يوم وفي كل الفصول حتى في الشتاء، فالماء يبعث على الحيوية والنشاط، وذلك بعكس قلة الماء التي تقود إلى الشعور بالخمول والكسل وجفاف الفم وعسر الهضم واضطراب وظائف الكلى وحدوث تقلبات حادة في المزاج.

13/2/2017

نصائح للوقاية من السل

كان من المفروض أن يتم القضاء على مرض السل من سنوات طويلة، لكن عوامل كثيرة ساهمت في استمراره، من بينها إهمال العلاج وظهور سلالات جرثومية مقاومة. وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى وفاة 1.5 مليون شخص بالسل في العام 2014. وتهاجم جرثومة السل الرئتين عادة، لكنها يمكن أن تصيب بسهامها أعضاء أخرى، مثل الحنجرة والدماغ والكليتين والعين والغدد اللمفاوية والكبد والرحم والعظم، وإذا لم يتم علاج المرض فإنه يقود إلى الوفاة حتماً. وينتقل السل عن طريق الرذاذ المتطاير عبر الأثير خلال العطاس والسعال والبصاق والكلام، تماماً كما الحال مع مرض الإنفلونزا، من هنا خطورته. إن الوقاية من السل هي حجر الأساس لدرء شره، وهذه الوقاية يجب أن تطبق من قبل الأصحاء والمرضى على حد سواء، فعلى الأصحاء أن يلتزموا الآتي:

تجنب الإختلاط مع الأشخاص المصابين بالسل.

تطبيق معايير السلامة في ما يتعلق بالنظافة الشخصية ونظافة المنزل.

مراجعة الطبيب في حال السفر إلى المناطق الموبوءة بالمرض.

13/2/2017

الأدوية المهدّئة والمنوّمة والمسكّنة... خلطة قاتلة

يستعين الأشخاص بالأدوية المنومة للتغلب على مشكلة الأرق، ولكن كثيرين منهم سرعان ما تتحول حبوب النوم عندهم طقساً من طقوس النوم فلا يعودوا قادرين على الاستغناء عنها فيقعون في حبالها. وكلما زاد الإدمان على أنواع الأدوية المذكورة زادت أخطار الوفاة المباغتة. هنا نصائح لتجنب أخطار الأدوية المهدئة والمسكنة:

التقيد بالجرعة التي يصفها الطبيب، وعدم التفكير بتجاوزها في أي حال من الأحوال، لأن مضاعفة الجرعات يعرض للإصابة بالإدمان وخطر الموت.

التقيد بمدة العلاج، أما إذا كنت تستعمل الأدوية المهدئة أو المنومة مدة طويلة فلا تحاول التوقف عن استعمالها فجأة.

لا تخلط الدواء الموصوف مع أي دواء آخر من دون استشارة الطبيب في ذلك.

لا تتناول الحبوب المنومة إذا كنت تعاني من مرض الاكتئاب لأنها تشكل خطراً عليك.

في حال تناول الحبوب المنومة من الضروري الحذر والتيقظ وإبلاغ الطبيب فوراً عند حدوث عوارض جانبية.

لا يجوز استخدام الأدوية المكافحة للألم القوية جداً سوى لفترة قصيرة وتحت إشراف الطبيب حصراً.