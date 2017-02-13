البناء/ د. وفيق إبراهيم

نوّه بالجهود الجبارة التي يبذلها الجيش اللبناني والفروع الأمنية في مكافحة الإرهاب في عرسال وكافة المناطق اللبنانية، لا سيما في مخيم عين الحلوة، معتبراً أن الجهود المذكورة لا تقضي بحل الإرهاب في المخيم بل تحد منه، مشيراً إلى أن ما ينهيه هو تدخل كبير من الدولة اللبنانية على المستويات السياسية والعسكرية والدولية والفلسطينية.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

اعتبر أن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون حيال "حزب الله" وإعطائه غطاءً رسمياً وشرعياً جاء نتيجة التقارير الدبلوماسية الغربية والعربية والتي تشير إلى وجود طبخة يجرى الإعداد لها لتسوية سياسية بين القوى الإقليمية والدولية، وتضع على الطاولة ملف "حزب الله" باعتباره أحد أبرز المجموعات القتالية المحورية في الحرب السورية.

الديار / عماد مرمل

أشار إلى أن اللواء أشرف ريفي يؤكد في مجالسه الخاصة بأنه سيصنع مفاجآت كبرى وسيحقق نتائج نوعية في المعارك الانتخابية التي سيخوضها، منطلقاً من أن المزاج السني الراهن يفتح الباب على كل الاحتمالات، وهو يتعاطى مع الانتخابات النيابية انطلاقاً من كونها ستشكل استفتاء على خياراته السياسية.

الأنوار / المحلل السياسي

رأى أن التحدي الأكبر في التوصل إلى قانون جديد يتضمن فقرة تدعو إلى التأجيل التقني قد يكون إلى 3 أيلول المقبل أي الأحد الأول منه، لافتاً إلى أن القانون المرجح الذي يجرى العمل عليه هو التأهيل على مستوى القضاء ثم الانتخاب على مستوى المحافظة، وتوقع أن يكون القانون البديل المطروح يشمل الدوائر 13 على أساس النسبية.

اللواء/ دون توقيع

أشار إلى أن البحث الدائر حول قانون الانتخابات يعكس صراعاً خفياً حول القانون الذي على أساسه سيكون المجلس النيابي، متوقعاً أن تتحول هذه المواجهة إلى أزمة وطنية تؤدي بالبلد إلى الفراغ.

الحياة / محمد شقير

أشار إلى أن حزب الله يريد من خلال تمسكه باعتماد النسبية الكاملة، سواء بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة أو دوائر موسعة، تمرير رسالة إلى حلفائه يبدي فيها حرصه الشديد على تأمين حضورهم في البرلمان العتيد.