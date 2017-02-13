الشراع 13/2/2017

أقامت الندوة الاقتصادية اللبنانية حفل غداء تكريمي على شرف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور قائد الجيش العماد جان قهوجي.

الأفكار 13/2/2017

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ ملاحقة خاطفي رجل الأعمال سعد ريشا مستمرة تأكيداً لما التزم به أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء. وما اعتقال الرأس المدبر لعملية الخطف محمد أبو حمد اسماعيل إلّا مقدمة للوصول إلى الذين نفذوا عملية الخطف.