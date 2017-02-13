وكالة الأناضول

ملك البحرين يستقبل أردوغان بمراسم رسمية

استقبل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمراسم رسمية، في العاصمة المنامنة. وأُقيمت مراسم استقبال رسمية لأردوغان في قصر الصخير الملكي. وحيا أردوغان حرس الشرف، لينتقل الزعيمان بعد ذلك لعقد مباحثات ثنائية، تلتها مباحثات موسّعة ضمّت أعضاء الوفدين الرسميين.

وكالة أنباء رويترز

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكّد دعمه الكامل لمبعوث السلام لليمن

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الأحد، إنّ مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يحظى بدعمه الكامل وذلك بعد أيام من طلب جماعة الحوثي اليمنية منه عدم التجديد لولد الشيخ أحمد بسبب ما وصفته بأنه انحياز ضد الحركة المتحالفة مع إيران.

وكالة فرنس برس

المعارضة السورية تعلن أسماء أعضاء وفدها إلى مفاوضات جنيف

أعلنت المعارضة السورية يوم الأحد تشكيلها وفداً من 21 عضواً بينهم عشرة ممثلين عن الفصائل العسكرية، برئاسة عضو الائتلاف نصر الحريري للمشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة في العشرين من الشهر الحالي.

وكالة أنباء شينخوا

المحادثة الهاتفية بين شي وترامب خطوة أولى جيدة في تعزيز الحوار الصيني- الأمريكي

إنّ المحادثة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تعد خطوة أولى جيدة في تعزيز الحوار الصيني- الأمريكي وتتيح منصّة لمزيد من التعاون.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إخلاء مطار هامبورغ بعد تسرّب مواد كيميائيّة سامّة

قالت المتحدّثة باسم الشرطة الألمانية أنه تمّ إخلاء مطار هامبورغ بالكامل، بسبب ما وصفه بأنه تسرّب مواد كيميائية يعتقد أنّها سامة. وأشارت المتحدّثة باسم الشرطة لوكالة رويترز أنّه تمّ إجلاء المطار، بعد العثور على مواد غير معروفة أثناء تفتيش أمني، أدّى لإصابة عاملين بتهيج في الأعين. ونقلت بدورها صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن مراسلها قوله بأنّ المادّة السامّة تسربة إلى أنظمة التكييف الخاصة بالمطار.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الرئيس روحاني يدعو لاستثمار الفرص لتنمية العلاقات بين ايران ومولدافيا

قال رئيس الجمهورية الإيرانية حسن روحاني أنّ ايران تعدّ من البلدان الاوائل التي اعترفت باستقلال مولدافيا وأقامت علاقات ودية مع هذا البلد، مؤكّدا لدى اسقباله نظيره المولدافي 'ايغور دودون' يوم الاحد بطهران، على ضرورة استخدام كافّة الفرص والطاقات لتنمية العلاقات في كافة المجالات بين طهران وكيشيناو.