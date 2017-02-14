الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مباحثاته مع الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان، والرسالة التي تسلمها من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي السيد ريكس تيلرسون وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، وكذلك استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وما تم خلاله من بحث لجهود الأمم المتحدة والمهام المناطة بها في سبيل تحقيق السلام والأمن الدوليين.

الوطن - السعودية

إشارات روسية تكشف الخلاف مع تركيا

فيما تواصل القوات التركية دعم الجيش السوري الحر، في التقدم للسيطرة على مدينة الباب، اعترفت روسيا، أخيرا، بوجود خلافات تكاد تكون جوهرية بين البلدين، حول الملف السوري. وأقر مدير القسم الرابع للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر بوتسانخارتشينكو، أن أنقرة تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في شمال سوريا، إضافة إلى محاربة تنظيم داعش. وقال "نعم، نحارب داعش والنصرة معاً، ومن غير الصحيح أن ننفي وجود أهداف خاصة بالأتراك في سوريا، ترتبط بتفهمهم للوضع".

المدينة - السعودية

استقالة مستشار الأمن القومي الأميركي

أعلن البيت الأبيض أمس الاثنين استقالة مايكل فلين من منصب مستشار الأمن القومي، بعد أربعة أيام على كشف الصحافة عن اتصالات أجراها مع روسيا فيما كان الرئيس السابق باراك أوباما لا يزال في السلطة. وأقر فلين في رسالة استقالته بأنه خلال الفترة الانتقالية السابقة لتنصيب الرئيس دونالد ترامب رسمياً "قمت عن غير قصد بإطلاع نائب الرئيس المنتخب (مايك بنس) وأشخاص آخرين على معلومات مجتزأة تتعلق باتصالاتي الهاتفية مع السفير الروسي". وعين البيت الأبيض على الفور الجنرال المتقاعد جوزف كيلوغ لتولي هذا المنصب الاستراتيجي بالوكالة، بعد أقل من شهر على وصول ترامب إلى السلطة.

البيان - الإمارات

محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة حريصة على تطوير علاقاتها مع إفريقيا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، على تطوير وتنمية علاقاتها مع القارة الإفريقية، وتعزيز تعاونها المشترك مع غينيا في مختلف المجالات.

أخبار الخليج - البحرين

في جلسة مجلس الوزراء.. رئيس الوزراء يوجه إلى مضاعفة اليقظة والأمن الاستباقي لدحر الإرهاب

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى مضاعفة اليقظة والأمن الاستباقي وتكثيف البحث والتحري والمراقبة لدحر وإحباط الأعمال الإرهابية والإجرامية كافة.. مثنياً على دور الأجهزة الأمنية وكفاءتها العالية، وما يتحلى به أفرادها من إقدام وشجاعة.. ومشيداً سموّه بالمواقف الوطنية والداعمة للمواطنين.. جاء ذلك لدى ترؤس سموّه جلسة مجلس الوزراء أمس.

الجمهورية - مصر

السيسي وعون ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيس أمس بقصر الاتحادية ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي. وتم استعراض حرس الشرف. وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس اللبناني أعقبها لقاء ضم أعضاء الوفدين. حيث جدد الرئيس خلال لقائه مع الرئيس عون التهنئة بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان. مشيراً إلى أن نجاح لبنان في استكمال الاستحقاق الرئاسي يعد نموذجاً يحتذى به للحلول الوطنية الخالصة.