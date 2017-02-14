النهار/ ابراهيم بيرم

سأل هل قطع كلام السيد حسن نصر الله أول من أمس عن ضرورة السير بقانون انتخاب على أساس النسبية الطريق أمام الخيارات والأفكار الأخرى التي هي قيد التداول؟ ونقل عن مصادره قولها أن النسبية صارت تستحوذ على أكثرية مريحة في مجلس النواب وهي تحظى الآن بتأييد ما لا يقل عن 73 نائباً.

الأخبار/ نقولا ناصيف

رأى أنه للمرة الأولى منذ 2005 وفي ظل الحكومة الحالية فإن رئيس الجمهورية هو من يدير الحكم وليس الحكومة. ولفت إلى أن كلام رئيس الجمهورية عن سلاح حزب الله والحاجة المستمرة إليه لم يكن سوى ما اعتاد أن يقوله من منصة الرابية كل ثلاثاء بتأكيد تمسكه بتحالفه مع حزب الله على أنه مقاومة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى أن الأوساط السياسية فوجئت بالحملة التي شنها النائب عقاب صقر على حزب الله والتي جاءت خلافاً للمناخ السائد بين الحزب والمستقبل منذ انتخاب ميشال عون وما تلاه من تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة. وعرض لوجود مخاوف من لجوء قوى سياسية إلى توسل التصعيد السياسي والطائفي والمذهبي على أبواب الانتخابات النيابية.

الجمهورية/ جورج شاهين

استبعد أن يصار إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، مشيراً إلى أن الأوروبيين قطعوا الأمل من إمكان الوصول إلى قانون جديد وهم يطالبون بانتخابات أياً كان قانونها. وأن همهم الحفاظ على الاستقرار المحقق في لبنان، ويتخوفون من حصول فراغ في السلطة التشريعية. ورأى أن أخطر ما هو مطروح، قانون يختار فيه النواب ناخبيهم بدلاً من أن يختار الناخبون نوابهم.

الديار / ميشال نصر

سأل ماذ يخفي الجنرال ميشال عون في جعبته ولماذا إصراره على نهاية شباط؟ وسأل هل تكون الأيام العشرة المقبلة كافية للاتفاق على قانون للانتخابات النيابية؟

الديار/ عماد مرمل

كشف عن توصل اللجنة الوزارية التي تضم رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيري المال والطاقة إلى اتفاق على مشروع قانون خاص بالضرائب على الأنشطة البترولية، على أن يتولى وزير المال لاحقاً رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشته وإقراره ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.

الحياة / عزت صافي

رأى أن الرئيس ميشال عون مصمم على المواجهة في موضوع تعديل قانون الانتخاب دفاعاً عن وجهة نظره. وقال إن الجنرال عون هو رابع رئيس عسكري على الجمهورية اللبنانية، وإذا كانت ظروف أمنية استثنائية قد فرضت انتخاب الجنرالات فؤاد شهاب وإميل لحود وميشال سليمان خلال العقود الماضية، فإن انتخاب الجنرال عون تم في حال من الاستقرار الداخلي.