روسيا اليوم

ترامب يعين جوزيف كيث كيلوج مستشارا للأمن القومي بالوكالة بعد استقالة مايكل فلين

عين البيت الأبيض، الجنرال جوزيف كيث كيلوج، مستشارا لشؤون الأمن القومي الأمريكي، بعد استقالة المستشار السابق مايكل فلين، على خلفية اتصالاته مع مسؤولين روس. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل استقالة مستشاره لشؤون الأمن القومي مايكل فلين، التي قدمها بعد ساعات من قول ترامب من خلال متحدث باسمه، إنه يراجع الموقف ويتحدث مع نائب الرئيس مايك بنس.

عشرات سفن الناتو رافقت "كوزنيتسوف" في رحلتها إلى سوريا ومنها

أعلن قائد الطراد الروسي "الأميرال كوزنيتسوف" سيرغي أرتامونوف أن نحو 50 أو 60 سفينة حربية تابعة لدول الناتو رافقت هذا الطراد الثقيل أثناء رحلته إلى سواحل سوريا وفي طريق عودته. وقال أرتامونوف، في حديث لصحيفة "أرغومينتي اي فاكتي" الروسية: "في بعض المناطق (مثلا من بحر النرويج حتى شرق البحر المتوسط) كانت 10 أو 11 سفينة ترافق مجموعتنا في آن واحد".