الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري عرض الاوضاع مع مكاري وأرسلان يؤكّد من السراي: نحن مع النسبية الكاملة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر أمس في السراي الحكومي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وعرض معه آخر المستجدّات والاوضاع العامّة في البلاد. ثم استقبل الرئيس الحريري وفداً من الحزب الديموقراطي برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجّرين طلال ارسلان الذي قال:"زيارتنا اليوم في إطار جولة نقوم بها على الرؤساء الثلاثة وجرى بحث في موضوع الساعة وهو قانون الانتخاب، وأكّدنا لدولته ما قلناه في بعبدا بضرورة الوصول إلى قانون انتخابي جديد وعصري يحقّق صحّة وعدالة التمثيل في البلد ويساوي بين اللبنانيين.

وكالة أخبار اليوم

عون دعا نظيره المصري إلى إطلاق مبادرة إنقاذ عربيّة تقوم على وضع استراتيجيّة مشتركة لمحاربة الارهاب

أكّد رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي أنّ لبنان الحر، القوي، المستقر يعدّ عامل قوّة للأمّة العربية، آملاً أن تعزّز ولاية الرئيس العماد ميشال عون وضع لبنان كبلد للتعدديّة السياسيّة والتنوّع الثقافي الذي تحكمه أسس المشاركة والتوافق بين القوى السياسيّة المختلفة، وتحفظه بعيدا عن أي محاولات لجرّه والمنطقة إلى ساحة للصراعات المذهبية أو الدينيّة الغريبة عن منطقتنا، والتي تحاول أن تسلب من منطقة المشرق العربي خصوصيّتها كساحة تعايش وتلاقٍ بين الأديان والمذاهب.

وكالة الأنباء القطرية

اجتماع أمني ثلاثي لمناقشة الخروقات الإسرائيليّة على لبنان

ترأس قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال مايكل بيري، يوم أمس، الاجتماع العسكري الثلاثي بين ممثلين عن الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي و"اليونيفيل"، وذلك في مقر القوات الدولية عند معبر "رأس الناقورة" جنوب لبنان. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلّقة بتطبيق القرار 1701، والحوادث الحاصلة خلال الفترة الأخيرة في منطقة "جنوب الليطاني".

وكالة أنباء رويترز

ترامب يقول إنّ الولايات المتحدة ستتعامل بقوّة مع كوريا الشماليّة بعد التجربة الصاروخيّة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنّه سيتعامل مع كوريا الشمالية على نحو "قوي للغاية" بعد أن قالت إنها أجرت تجربة ناجحة على نوع جديد من الصواريخ الباليستية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "كوريا الشمالية مشكلة كبيرة بكل تأكيد وسوف نتعامل مع ذلك على نحو قوي للغاية." ولم يكشف الرئيس الأمريكي أي تفاصيل بشأن الكيفيّة التي سيرد بها على أفعال كوريا الشماليّة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

اجتماع مرتقب بين حفتر" و"السراج" لتشكيل مجلس رئاسي جديد

قال عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب الليبي، طارق الجروشي، إنّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ليس له أي شرعيّة ولا صلاحيّات دستوريّة، باعتباره لم يتم التوافق عليه من مجلس النواب، لكن وجود دعم غربي له أدّى إلى إيصال الأمور في البلاد إلى هذا الموقف.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

نجاح الاتفاق النووي رهن بتنفيذ التعهدات دون أي تراجع من قبل الأطراف كافّة

قال أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، أنّ الجمهورية الاسلاميّة وبشهادة جميع الجهّات المشرفة نفّذت تعهداتها (حيال الاتفاق النووي) حتى الآن، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ نجاح خطّة العمل المشترك الشاملة رهن بالتعويض عن التخلّف من جانب الدول الغربيّة وتنفيذ الأطراف كافّة للتعهدات دون أي تراجع.