TL

التحركات الثلاثة تؤشر إلى متغيرات متوقعة في أوضاع المنطقة، فيما أستانا في كازاخستان تشهد غداً اجتماعاً تقنياً بين النظام السوري والمعارضة حول وقف إطلاق النار وتثبيته قبل محطة التفاوض في جنيف بعد أسبوع من الآن.

المنار

في القضايا اللبنانية، الواقع السياسي يسير اليوم في خطين: قانون الانتخاب ومشروع الموازنة.. كلاهما قيد مراقبة كي لا يسبق أحدهما الآخر، بل كي لا يشوّش أحدهما على الآخر.. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يدوزن حركة الاثنين ويدفع بهما معاً إلى دائرة القضايا الأكثر استعجالا للمعالجة: قانون انتخاب يعتمد النسبية لحفظ التنوع، وإقرار موازنة تحمي المصالح الاقتصادية الوطنية.

nbn

ورشة حكومية ناشطة في مناقشة الموازنة المالية التي اقتضت الدعوة لجلسات عدة الجمعة والأسبوع المقبل، فيما كان الرئيس نبيه بري يدعو لإقرار الموازنة من أجل مصلحة الدولة والاقتصاد اللبناني. رئيس المجلس كان يؤكد أن حماية لبنان والحفاظ على التنوع في التركيبة لا يكون إلا من خلال إقرار قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية.

mtv

السباق محموم بين قانون الانتخاب وقانون الموازنة، وقد وضعت القوى السياسية المشاركة في الحكومة، الآخر من شباط سقفاً زمنياً لإنجازهما، وهي تلزم نفسها القيام بهذين الواجبين أمام اللبنانيين والعالم، مما يضعهما في مصاف الاستحقاقين الأخلاقيين قبل أن يكونا واجبين دستوريين، وإذا لوحظت لدى بعض القوى كالمستقبل والاشتراكي بداية قبول بنسبية ملطفة، فإن تصلّب حزب الله وتمسكه بالنسبية الكاملة يرسمان علامات استفهام حول جديته في إجراء الاستحقاق الانتخابي.

NTV

رفعت الجديد الأنقاض وقامت من بين الردم.. لكن لدى معاينة الأضرار المادية والبشرية وجدنا أن جريحاً واحداً هو الإمام المغيّب موسى الصدر قد أصيب على بعد ثمانية وثلاثين عاماً وعلى قرب من القلوب. فالزجاج الذي تطاير بالأمس.. كسر خاطر إمام عابر للعنف.. محارب بسيف الحوار.. معتصم بالله حكيم ورع مستقيم..

المستقبل

ثلاثية من المواضيع، أدرجت في أولويات التحركات التي شهدتها المحافل السياسية اليوم: الموازنة قانون الانتخاب، وحرية الإعلام في ضوء ما تعرضت له قناة الجديد. فالموازنة التي شكلت الموضوع الأساس على طاولة مجلس الوزراء، سيعود المجلس إلى بحثها بعد غد الجمعة، وفي ثلاث جلسات متتالية الأسبوع المقبل.

OTV

قد تكون الأمور مجرد مصادفات... وقد لا تكون قطعاً سلسلة مؤامرات... لكن في النتيجة ثمة مشهد واحد واضح، هذه مكوناته: من جهة أولى، يعود رئيس الجمهورية من رابع محطاته الخارجية والعربية تحديداً... بعد زيارتين فائقتي الأهمية لكل من القاهرة وعمان، وبعد محادثات قد تكون تاريخية، حول أوضاع المنطقة المجاورة وحول ما يحصل في سوريا وحول قنبلة النازحين الديمغرافية والإنسانية التي تهدد سوريا والأردن ولبنان...

LBC

إذا كان المقصود الترهيب فالأكيد أن الإعلام هو العنوان الخطأ، وإذا كان العهد قد تعهد مكافحة الفساد فالأكيد أن الإعلام رأس حربة في هذه الحرب، حرب لا هوادة فيها ولا مقامات فيها باستثناء مقام الدولة والقانون، قانون يبدو أنه في حاجة إلى تشريعات وجرعات أمل فعلية تجعله أقوى من جميع السلطات مدنية كانت أم دينية.

الميادين

كشف مراسل الميادين في فلسطين أنّ رئيس "سي آي إيه" مايك بومبيو زار رام الله والتقى بالرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة. وتباحث الطرفان في عناوين سياسية وأمنية هامة استبقت لقاء رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الجزيرة

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من التخلي عن حل إقامة الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقال إنه لا يوجد "حل بديل".

العربية

كشف سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، الأربعاء، أن المعارضة لم تتسلم جدول أعمال مفاوضات جنيف4 المزمع عقدها الأسبوع المقبل، وقال ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، اليوم الأربعاء، إن جدول أعمال محادثات جنيف سيلتزم بقرار لمجلس الأمن الدولي ويهدف إلى إنهاء الصراع ولن يتم تغييره.