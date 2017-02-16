النهار/ روزانا بو منصف

توقعت حصول تسوية في قانون الانتخاب لأن لبنان لا يتحمل عدم إجراء الانتخابات النيابية كما لا يتحمل التمديد للمجلس النيابي بعدما ظهر واضحاً أن الذهاب إلى الفراغ ليس مقبولاً على كل المستويات.

الجمهورية/ جوني منيّر

رأى أن العدو الإسرائيلي الذي قام بسحب بعثته الدبلوماسية من القاهرة بذريعة المخاطر الأمنية يريد للقاهرة دوراً أكثر حزماً مع حماس ويتهمها بحماية مجموعات لداعش في صحراء سيناء، والتي بدأت تنخر جسم الحركة مما يعني احتمال ظهور داعش قريباً في غزة.

الجمهورية/ جورج شاهين

تناول ردات الفعل حول مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من سلاح حزب الله ودوره إلى جانب الجيش اللبناني، مشيراً إلى أن الأوساط السياسية والرسمية تراقب ردات الفعل الدولية على مواقف عون لا سيما منها تلك المنتظرة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

الأنوار / المحلل السياسي

أشاد بكلام الرئيس سعد الحريري في البيال لا سيما كلامه حول الخلاف على موضوع سلاح حزب الله وقوله أن ما يحمي البلاد هو أن هناك إجماعاً حول الجيش والقوى الشرعية والدولة.

اللواء/ عامر مشموشي

كتب عن التجاذبات السياسية حول القانون الجديد للانتخابات النيابية، مشيراً إلى وجود قناعة بدأت تتولد لدى النائب وليد جنبلاط بالسير بالقانون المختلط بعدما تمت مراعاة هواجسه وأن يصار إلى إجراء الانتخابات في دائرة الشوف على قاعدة ترضي الزعيم التقدمي.