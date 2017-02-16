The Washington Post

دعوة ترامب إلى أوروبا بضرورة زيادة إنفاقها العسكري يمكن أن تؤدي إلى ثورة أخرى

أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزير دفاعه الجنرال السابق جايمس ماتيس إلى بروكسل للضغط على الحلفاء الأوروبيين يوم الأربعاء لدفعهم إلى فتح اعتماداتهم من أجل زيادة إنفاقهم العسكري في حقبة من التقشف في الميزانيات العامة. الرسالة القاسية هذه تعني أنه على البلدان الأوروبية زيادة الإنفاق لكي لا يتراجع الدعم الأميركي لتحالف حلف شمال الأطلسي. وتلتزم 4 بلدان أوروبية فقط حتى الآن بالميزانية الدفاعية المطلوبة ضمن حلف الأطلسي رغم أن العديد من البلدان الأوروبية تخشى أن أميركا الحالية قد لا تهبّ لنجدتها بعد كلام ترامب الأخير حول حتمية تفكك الاتحاد الأوروبي. وبدأ ماتيس حملة الضغط يوم الأربعاء خلال اجتماع لوزراء دفاع بلدان حلف شمال الأطلسي في بروكسل كما سيشارك ماتيس يوم الجمعة بمؤتمر صحافي في ميونيخ إلى جانب نائب الرئيس الأميركي مايكل بينس ووزير الأمن القومي جون كيلي وأكثر من 12 عضواً من الكونغرس الأميركي الذين حضر معظمهم لطمأنة الحلفاء الأوروبيين بأن واشنطن ما زالت ملتزمة بأمنهم. وقد بدأ بالفعل الجهد المطلوب لزيادة الإنفاق في البلدان الأوروبية وقد عمدت بعض الحكومات إلى الاستدانة مخالفة قوانينها الداخلية لزيادة هذا الإنفاق في ظل ركود اقتصادي وإجراءات تقشف.



The New York Times

رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية سيلتقي نظيره الروسي في أذربيجان

سيحاول رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزف دانفرد إعادة فتح حوار عسكري مع نظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف خلال اللقاء الذي سيجمع الرجلين في باكو عاصمة أذربيجان الخميس في ظل توترات ناجمة عن المضايقات الروسية للسفن الحربية الأميركية واتهام موسكو بخرق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا مؤخراً، إضافة إلى خرق موسكو اتفاقية بارزة في مجال ضبط انتشار الأسلحة. هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه منذ العام 2014 بين الجنرالين الأرفع رتبة في الجيشين الأميركي والروسي، وقد أشار بيان صادر عن البنتاغون بأن المحادثات ستركّز على الوضع الحالي للعلاقات العسكرية الأميركية – الروسية وأهمية الاتصالات العسكرية المتواصلة لتجنب أزمات غير محسوبة النتائج وقد استلزم التحضير لهذا الاجتماع أشهراً عدة. وكانت العلاقات العسكرية قد ازدادت توتراً مؤخراً بعد أن أقدمت روسيا على نشر منظومة صواريخ "كروز" في كالينينغراد، الأمر الذي اعتبره مسؤولون أميركيون خرقاً لاتفاقية موقعة في العام 1987 بين روسيا والولايات المتحدة تحظر نشر الصواريخ المتوسطة المدى في هذه المنطقة.

روسيا اليوم

البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاقية "سيتا"

صادق البرلمان الأوروبي، الأربعاء 15 شباط، على اتفاقية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا "سيتا".

وخلال تصويت البرلمان في الجلسة العامة بستراسبورغ، دعم الاتفاقية 408 نائبا مقابل 254 عضوا صوتوا ضدها وامتنع33 برلمانيا عن التصويت. وقالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة: "هذه الاتفاقية تسمح لنا بجني فوائد اقتصادية وجيوسياسية، وتعميق العلاقات الاقتصادية مع كندا، وتعزز تجارتينا والتعاون المشترك، وسترسل إشارة قوية إلى أصدقائنا في كندا، وكذلك إلى بقية العالم". ووقعت الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وكندا في 30 تشرين الأول، والتي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية بين الطرفين بنسبة 99% ، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد تصديقها من برلمانات جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، وكندا.