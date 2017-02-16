الوكالة الوطنية للإعلام

تكليف القاضي كركبي الدفاع عن حقوق اللبنانيين ضحايا اعتداء اسطنبول

أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" عن تكليف رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي مروان كركبي الدفاع عن حقوق اللبنانيين ضحايا اعتداء اسطنبول.

وكالة الأنباء القطرية

الأمير يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري، السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارتهم للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في فلسطين وسوريا واليمن. وقد أعرب الأمين العام خلال المقابلة، عن شكره وتقديره للأمير شخصياً، ولمساهمة دولة قطر ودعمها لجهود المنظمة الدولية من أجل إحلال الأمن والاستقرار والسلام في مختلف مناطق العالم.

وكالة الأناضول

وزراء إسرائيليون: تصريحات نتنياهو وترامب بداية لعهد سيشهد ضغطاً على الفلسطينيين

اعتبر وزراء إسرائيليون، الأربعاء، أن تصريحات رئيس حكومتهم، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، في واشنطن، بداية لـ"عهد جديد" سيشهد ضغطاً على الجانب الفلسطيني بدلاً من إسرائيل. وقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، معلقاً على المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو وترامب قبل لقائهما بواشنطن، إن "عهداً جديداً قد بدأ، سيتم فيه إنزال العلم الفلسطيني عن السارية، وإحلال العلم الإسرائيلي مكانه". وأضاف بينت، وهو رئيس حزب "البيت اليهودي" (يمين)، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر":"أقدم التحية لرئيس الحكومة (نتنياهو)، الذي كشف عن قيادته الشجاعة والجريئة الساعية إلى تحصين أمن إسرائيل".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الجعفري: قيمنا خلال لقاءات مع الوفدين الروسي والإيراني التحضيرات لاجتماع أستانا ومن السابق لأوانه الحديث عن تفاؤل أو تشاؤم

أعلن رئيس وفد الجمهورية العربية السورية لاجتماعات أستانا الدكتور بشار الجعفري أن الوفد أجرى لقاءات ثنائية مع الوفدين الصديقين الروسي والإيراني وقام خلالهما بتقييم مشترك لمجريات التحضيرات لاجتماع أستانا. وقال الجعفري في تصريح للإعلاميين المرافقين لوفد الجمهورية العربية السورية إلى أستانا "تم خلال اللقاءات المقارنة بما لدى وفدنا والوفدين الروسي والإيراني من معطيات ومعلومات من أجل التحضير سوية بشكل جيد لاجتماعات يوم غد". وأضاف الجعفري "إن من السابق لأوانه الحديث عن تفاؤل أو تشاؤم فيما يتعلق بما سينتج عن هذا الاجتماع ولكن ما يسترعي الانتباه هو أن الوفد التركي ووفد المجموعات المعارضة المسلحة لم يصلا بعد".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الطراونة: نسعى لعقد قمة برلمانية عربية في عمان

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس يسعى إلى عقد قمة برلمانية عربية في الممكلة، تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا المنطقة كافة، وخصوصاً القضية الفلسطينية والأزمة السورية وملف اللاجئين وخطر الإرهاب ومكافحته، وتداعيات أوضاع المنطقة على الأردن في مختلف المجالات. وقال خلال لقائة جماعة عمان لحوارات المستقبل، أن المجلس يمضي قدماً في تنفيذ خطته التطويرية وأداء دوره الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية، مبيناً أن لدى المجلس علاقات وطيدة مع العديد من المؤسسات العالمية، فهو عضو فاعل في مختلف الاتحادات والجمعيات والهيئات البرلمانية العربية والإسلامية والعالمية، يتقلد مناصب متقدمة منها، إضافة إلى ما يتمتع به من علاقات مميزة مع البرلمانات الدولية.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يحث نتنياهو على كبح الاستيطان ويتحاشى دعم حل الدولتين

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء على كبح النشاط الاستيطاني لكنه تحاشى أي تأييد واضح لحل الدولتين الذي يعتبر منذ وقت طويل حجر الأساس للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط. والتقى الزعيمان وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ فوز ترامب بالرئاسة الأميركية العام الماضي فيما حث الفلسطينيون البيت الأبيض على ألا يتخلى عن هدفهم وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكالة فرنس برس

روحاني في الكويت بعد مسقط سعياً لـ"حل سوء التفاهم" مع دول الخليج

وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء إلى الكويت قادماً من مسقط في جولة خليجية قصيرة قال أنها تأتي في إطار سعي طهران لحل "سوء التفاهم" مع دول الخليج بعد تصاعد التوتر على خلفية المواقف المتناقضة من الملفات الإقليمية. والتقى روحاني أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أطلق الشهر الماضي، عبر إيفاد وزير خارجيته الى طهران، حواراً مع الجمهورية الإسلامية بهدف تحسين العلاقات. واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى "آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"، بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس التركي يبحث في السعودية التطورات الإقليمية والدولية ومحاربة الإرهاب

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الرياض مباحثات مع المسؤولين السعوديين تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، ومحاربة الإرهاب، حسب وكالة الأنباء السعودية. وقالت الوكالة الرسمية إن الملك سلمان بن عبد العزيز، عقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس التركي في قصر اليمامة بالرياض اليوم جرى خلالها "استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين". كما جرى خلال المباحثات "مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية". والتقى الرئيس التركي في إطار زيارته الحالية للرياض مساء الإثنين ولي العهد السعودي وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

رئيس الجمهورية: إيران وسلطنة عمان حريصان على توثيق العلاقات الثنائية

خلال اللقاء بين الرئيس روحاني وسلطان عمان قابوس بن سعيد بحضور أعضاء الوفدين الإيراني والعماني في مسقط، بحث الجانبان في سبل تنمية العلاقات الثنائية وأهم القضايا الإقليمية؛ كما أكدا على ضرورة دعم العلاقات الإقليمية وإحلال السلام والأمن المستدام في المنطقة. وأشار الرئيس الإيراني إلى العلاقات الأخوية العريقة بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان؛ منوهاً بالمواقف الحكيمة للسلطان قابوس وجهوده الأخوية والبناءة في هذا المسار.