الشرق 4/2/2017

ارون رامسي يغيب عن ارسنال 3 اسابيع

قال آرسين مدرب أرسنال الانكليزي امس الجمعة إن لاعب الوسط أرون رامسي سيغيب عن الملاعب مدة ثلاثة أسابيع بسبب شد في عضلات الساق لن يشارك بسببه في المباراة في مواجهة الجار اللندني تشيلسي اليوم السبت.

الشرق 4/2/2017

كرة مضرب/دورة سان بطرسبورغ انسحاب هاليب من ربع النهائي

انسحبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى في البطولة من الدور ربع النهائي لدورة سان بترسبورغ الروسية الدولية في كرة المضرب بسبب إصابة في ركبتها قبل مواجهة الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا الجمعة.

الشرق 4/2/2017

رونالدينيو يعود الى برشلونة سفيرا

أعلن برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه وقع عقداً لمدة 10 أعوام مع نجمه السابق البرازيلي رونالدينيو ليكون سفيرا له. وعرف رونالدينيو (36 عاماً) أفضل أيامه الكروية في صفوف برشلونة حيث توج في الأعوام الخمسة التي أمضاها معه بين 2003و2008 بألقاب الدوري الإسباني مرتين والكأس السوبر الإسبانية مرتين أيضاً ومسابقة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة. وأحرز الدولي البرازيلي السابق لقب أفضل لاعب في العالم مرتين خلال أيامه في "كامب نو" والكرة الذهبية مرة واحدة قبل أن يترك النادي الكاتالوني في 2008 للإلتحاق بميلان الإيطالي حيث توج عام 2011 بلقب الدوري المحلي.

الحياة 6/2/2017

مورينيو: لا نبحث عن إضعاف المنافسين

مانشستر-رويترز-أكد مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو أن الأيام التي كان فيها فريقه يلجأإلى إضعاف منافسيه في الدوري الأنكليزي الممتاز لكرة القدم عن طريق ضم أفضل لاعبيهم ولت بلا رجعة. ولم يقم يونايتد-الذي ضم روبن فان بيرسي من أرسنال وديميتار برباتوف من توتنهام هوتسبير في الماضي-بشراء أي لاعب من صفوف منافسيه الأربعة الكبار منذ ضمه لخوان ماتا من تشيلسي في كانون الثاني(يناير)2014.

اللواء 7/2/2017

هل يفرط برشلونة بميسي؟!..

ذكرت صحيفة "ماركا" اللإسبانية، أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي المستمرة منذ عدة أشهر، قد تشهد النهاية الأسوأ بأن يقوم برشلونة بالموافقة على رحيل ميسي. وذكرت الصحيفة أن هناك ملامح أزمة مادية طاحنة ستظهر داخل نادي برشلونة خلال الفترة القادمة بعدما أعلن النادي أن بناء ملعب كامب نو الجديد سيتكلف 30 مليون يورو أي أكثر من الميزانية، حيث قد يتم تأجيل البدء في هذا المشروع لمدة 12 شهراً على الأقل.

اعتزال لام...

ذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية، أن فيليب لام، قائد فريق بايرن ميونيخ الألماني، حسم موقفه من الاستمرار في الملاعب. ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإن لام صاحب ال33 عاماً، قرر الإعتزال نهاية الموسم الحالي وعدم استكمال عقده مع الفريق البافاري الذي ينتهي في صيف 2018.

الشرق8/2/2017

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يجمد قواعد تغيير الجنسية

جمد الاتحاد الدولي لألعاب القوى قواعد تغيير الجنسية بين الرياضيين قائلا إن النظام بات عرضة للانتهاك وإن القواعد يتم التلاعب بها. وقال سباستيان كو رئيس الاتحاد إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل للاتفاق على قواعد جديدة بنهاية العام. وأبلغ كو الصحافيين "أصبح من الواضح للغاية أن قواعد تغيير الولاء- خصوصاً في أفريقيا- لم تعد تفي بالغرض". وأضاف "ألعاب القوى تقوم على الفرق الوطنية وهي عرضة للتلاعب.

اللواء 11/2/2017

غوارديولا يخطط لخطف ميسي!..

كشفت صحيفة "صين" البريطانية أن إدارة مانشستر سيتي رصدت للمدرب بين غوارديولا، 200 مليون جنيه استرليني لصفقات الصيف المقبل، حيث ينوي غوارديولا تعزيز صفوف الفريق بظهيرين وقلب دفاع، إلى لاعب وسط ومهاجم، أبرزهم الأرجنتيني ليونفل ميسي بصفقة تبلغ 100 مليون جنيه إسترليني. هذا في وقت كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن وصول والد ميسي، إلى مدينة برشلونة للبدء في مفاوضات مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكاتالوني لتمديد عقد ابنه.

رونالدو يتحول لمصاص دماء!..

اصطادت كاميرات صحيفة "ديلي ميرو" البريطانية، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، وهو متنكر بزي غريب، عند اصطحابه نجله جونيور، من المدرسة، وأشارت أنه ارتدى لباساً علة شكل أزياء مصاصي الدماء "دراكولا" بالقصص الخيالية، حيث سيشارك مع نجله، في حفل تنكري. وأحاط برونالدو، بعض أصدقائه، وحراسه الشخصيين، حيث كان يرتدي قناعاً باللون الأبيض مع ظهور الأسنان، وشعر مستعار باللون الأسود.

روني يتغزل بمورينيو!!

أشاد قائد مانشستر يونايتد واين روني، بالإضافة الكبيرة التي قدمها البرتغالي جوزيه مورينيو للفريق منذ وصوله في الصيف الماضي، حيث أكد أنه تمكن من إعادة عقلية للفوز للاعبين، قبل أن يتطرق لأهداف الفريق هذا الموسم. واعترف روني أن اللاعبين كانوا يسعون للفوز بالدوري في بادىء الأمر، لكنهم أصبحوا يطمحون لضمان مركز في دوري أبطال أوروبا بعد تعقد الأمور، قبل أن يشدد على إمكانية الفوز بلقب ما هذا الموسم سواءً محلياً أو أوروبياً.

الشرق الأوسط 13/2/2017

رغم أن عقده مع النادي اللندني ينتهي في يونيو المقبل فينغر يؤكد تمسكه بالبقاء مع أرسنال

أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب نادي أرسنال أنه ما زال متمسكاً بالعمل في الفريق الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من انتقادات المشجعين وتقارير صحافية عن قرب مغادرته. يتولى فينغر، 67 عاماً، تدريب أرسنال منذ 1996، وقاده إلى الكثير من الألقاب المحلية أبرزها الدوري الممتاز في 1998، إلا أن عقده مع النادي اللندني ينتهي في الموسم الحالي يونيو (حزيران) المقبل.

اللواء 14/2/2017

عودة بيل تنعش زيدان..

اعتبرت صحيفة ماركا الإسبانية أن عودة اللاعب الدولي الويلزي غاريث بيل جناح فريق ريال مدريد الإسباني للتدريبات الجماعية للفريق، بأنها بمثابة الخبر الأهم الذي كان ينتظره الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، من أجل مساعدته في المباريات القادمة بالدوري الإسباني. وعلى الرغم من أن زيدان أعلن أن بيل لن يكون متوجداً في مباراة الفريق الأربعاء المقبل امام نابولي بدوري أبطال أوروبا، إلا أن الصحيفة الإسبانية ترى أن بيل سيساعد زيزو لتخطي العقبات القادمة في الدوري الإسباني.

البلد 14/2/2017

كرة القدم الأرجنتينية باتت محطّمة

اعتبر النجم الارجنتيني السابق دييغو مارادونا ان كرة القدم في بلاده اصبحت "محطمة"، مبدياً اسفه للوضع الذي تمر بسبب صعوبات اقتصادية وأزمات، وداعيا اللاعبين الى تولي زمام المبادرة. وقال مارادونا في مقابلة مع صحيفة "كلارين" الارجنتينية: "كرة القدم الارجنتينية اصبحت محطمة، لقد دفنها غروندونا"، في اشارة الى رئيس الاتحاد خوليو غروندونا الذي سيطر على ادارة اللعبة طوال 35 عاماً، وتوفي في 2014. وتكافح كرة القدم الارجنتينية منذ اشهر بسب ازمة عميقة. شكل الاتحاد الدولي (فيفا) لجنة لادارة شؤون الاتحاد الارجنتيني (تنتهي مهمتها في 30 حزيران المقبل) بعد عقود من الفساد تحت قيادة غروندونا الذي ذكر اسمه في فضائح الفساد التي طالت الاتحاد الدولي خلال الاشهر الماضية. ولم تستأنف بطولة الارجنتين كما كان متوقعاً في السابع من شباط الجاري، كما ان اندية عدة لم تدفع رواتب اللاعبين منذ اشهر. ويتعين على الجمعية العمومية للاتحاد المحلي انتخاب رئيس جديد في 28 نيسان المقبل. وانتقد مارادونا، الذي قاد منتخب البيسيليستي الى لقب كأس العالم في مكسيكو سيتي العام 1986، ايضاً القرار الاخير للحكومة الارجنتينية بعدم دعم بطولة الدوري مادياً عبر شراء حقوق البث التلفزيوني للمباريات، كما كانت تفعل منذ 2009.

الجمهورية 16/2/2017

كرة القدم تزيد خطر إصابة الدماغ

يواجه لاعبو كرة القدم المحترفون خطراً متزايداً يعرّضهم الى مرض في الدماغ يمكن أن يؤدّي إلى الخرف، كما هو شائع لدى الملاكمين أو لاعبي كرة القدم الأميركية، بحسب دراسة نشرت أمس. شملت الدراسة، التي نشرت في دورية "اكتا نوروباتولوجيكا" الطبية، 14 لاعباً معتزلاً يعانون من فقدان الذاكرة، كانوا قد بدأوا ممارسة كرة القدم وضرب الكرة بالرأس منذ مرحلة الطفولة. وكشفت الفحوصات التي أجريت بعد تشريح جثث ستة لاعبين، أنّ أربعة منهم أظهروا عوارض التهاب مزمن في الدماغ نتيجة صدمة، بنسبة أعلى بكثير من المعدّل لدى العامة، والذي يبلغ 12 في المئة. وقالت المعدّة الرئيسة للدراسة هيلين لينغ من معهد علوم الأعصاب في جامعة يونيفرسيتي كوليدج في لندن لوكالة فرانس برس "إنّ نتائج دراستنا تظهر وجود صلة محتملة بين لعب كرة القدم ومرض الالتهاب المزمن في الدماغ". وهي المرّة الأولى التي يتمّ تأكيد مسألة الالتهاب المزمن في الدماغ في دراسة على مجموعة من لاعبي كرة القدم السابقين.