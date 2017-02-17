TL

محلياً، يستأنف مجلس الوزراء غداً درس مشروع الموازنة العامة وهو سيعقد الاسبوع المقبل ثلاث جلسات في الإطار نفسه. وفي مستهل جلسته غداً يبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال قصير.

المنار

لسادة النصر يجدّد العهد، ومن ذكراهم يصدق الوعد، ومعهم يعيد سيد المقاومة تثبيت المعادلة..

بعزم الدم المقدم على طريق النصر الأكيد، من فلسطين إلى كل ساحات المستضعفين، أطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله على محطات عدة بالمناسبة:

فلسطين أولاها، وأرضها التي بنيت عليها المستوطنات وخزانات الأمونيا والنووي من المفاعلات، ستحرق الصهاينة جيشاً ومستوطنين. وما يثيرونه من حرب نفسية ضد اللبنانيين والفلسطينيين، ردّ عليه السيد بحرب نووية من صنع الإسرائيليين.. عليكم تفكيك المفاعل النووي في ديمونا قال السيد نصر الله، بعد أن أقررتم بتفكيك خزانات حيفا للأمونيا، فمفاعلكم بات سلاحاً جديداً للمقاومة في أي حرب مقبلة، وما ستفاجأون به وما نخفيه، يمكن أن يغيّر مسار أي حرب تقدمون عليها..

nbn

انتظار لبناني لاستيلاد قانون انتخابي في ظل تفاؤل عكسه تكتل "التغيير والإصلاح" اليوم بحديثه عن طرح متقدم يوافق بين الصيغتين الأكثرية والنسبية بمعيار واحد. سرية تحيط بتفاصيل الطرح بعد أفكار تقدمية اشتراكية، بينما كان حزب "الكتائب" يدفع باتجاه الدوائر الصغرى ومجلس نيابي لسنتين لصياغة قانون انتخابي عصري كما بدا في كلام الرئيس أمين الجميل.

mtv

في الأثناء، البحث قائم في موازنة توائم بين حاجة الدولة للمال وعدم كسر ظهر فريقي الإنتاج. في قانون الانتخاب درست لجنة عونية قواتية الأربعاء في الخارجية قانوناً يجمع النبسي والأكثري ويعتمد معياراً واحداً.

NTV

وعد سادة النصر تراكمت وعود للآتي من الحروب مع إسرائيل خبّأها الأمين العام للمفاجآت السيد حسن نصر الله وهذه المرة فكّ نصر الله رموزاً جاءت بطعم الأمونيا وديمونا.. ونظر السيد إلى عمق البحر لتقع عينه العسكرية على سفينة تحمل ما يعادل خمس قنابل نووية، وسأل: تحت أي موج ستخبئونها؟ ونصح الأمين العام لـ"حزب الله" عدوّه بتفكيك مفاعل ديمونا معلناً أن لديه ما يخفيه.. وما سيغير أي مسار حرب مقبلة أو حماقة سترتكبها إسرائيل

المستقبل

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن النسبية هي الافضل، وهناك عوامل إيجابية في السعي للاتفاق على قانون جديد للانتخابات.

OTV

خمسة أيام فقط، في 21 شباط الحالي، يصير من المؤكد أن لا انتخابات نيابية قبل رمضان. بحيث يصبح مستحيلاً إجراؤها قبل 21 أيار... على قاعدة أن تسعين يوماً يجب أن تفصل بين صدور الدعوة وحصول الانتخاب... وبعد 33 يوما فقط، تدخل البلاد المحذور والمحظور النيابيين.

LBC

يقال من فتح مدرسة أقفل سجناً، هذا في المطلق، أما في لبنان فمن يفتح سجنا بـ60 مليون دولار فإنه يقفل الطريق على الكثير من المنشآت، في بلد الـ70 مليار دولار ديناً، وفي بلد يفتش عن فلس الأرملة لتركيب موازنة غائبة منذ 12 عاماً، تفتح الخزينة بسخاء لإنشاء 6 سجون بينها سجن مجدليا بتكلفة 60 مليون دولار من دون سعر الأرض التي ستقدم من الدولة.

الميادين

محادثات السلام حول سوريا في العاصمة الكازاخية أستانة تنطلق بحضور وفدي الحكومة السورية والمجموعات المسلحة وممثلين عن إيران وروسيا وتركيا، وموفد "الميادين" يقول إن الجلسة العامة "الحاسمة" تبحث الشق العسكري وإنهاء القتال في سوريا، بالتزامن مع إعلان رئيس الوفد السوري أنه لم يصدر بيان ختامي نتيجة الموقف التركي "المتعنّت" والتمثيل المنخفض للوفد التركي.

الجزيرة

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، وتعهد في كلمة أعقبت تسميته ألكسندر أكوستا وزيراً للعمل بمواصلة الضغط على طهران. وجدد الرئيس الأميركي انتقاده للاتفاق بشأن البرنامج النووي لإيران الذي وقعته إدارة سلفه باراك أوباما.

العربية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، عن تفكيك 4 خلايا لتنظيم "داعش" في السعودية وإيقاف 18 متهماً. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن خلايا "داعش" في السعودية انتشرت في مكة والمدينة والرياض والقصيم، وهي مكونة من 15 سعودياً ويمنيين اثنين وسوداني.