النهار/ رضوان عقيل

نقل عن النائب وليد جنبلاط قوله: لا تضييق علي ولست قلقاً ولا هواجس عندي. ولفت إلى أن جنبلاط أودع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ما يراه مناسباً حيال قانون الانتخاب، وأنه ينفي كل الاتهامات التي تطاوله في عرقلة ولادة القانون.

الجمهورية/ طوني عيسى

أشار إلى أنه في ثلاثة أشهر ظهر هذا المقدار من التباعد بين مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقوى 14 آذار. وسأل كم سيبلغ هذا التباعد في 72 شهراً أي سنوات العهد الستة؟ وقال يعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنهما يقومان اليوم بخطوة جريئة لمحاولة استيعاب عون كمحاولات استيعاب حزب الله سابقاً.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

رأى أن آخر الدواء تمديد ستة أشهر لمجلس النواب إذ حتى ولو صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فإن ذلك لا يعني أن الانتخابات ستجري في مواعيدها. وقال إن الوقت لم يفت بعد على إمكان الاتفاق على قانون انتخابي جديد قبل 21 آذار المقبل.

الديار / صونيا رزق

كشفت بأن النائب وليد جنبلاط تلقى نصائح داخلية وخارجية بأن يبقى إلى جانب طائفته لأنها محتاجة إليه، كما أن الوضع لا يساعده على التنحي قبل أن يقول كلمته في ما خص الانتخابات النيابية وقبل أن يقوم بتسليم نجله تيمور، مشيرة إلى أن جنبلاط يرى أن زمن نجله تيمور لم يحن بعد كما أن توقيت انسحابه في هذه الفترة خاطئ.

الديار/ محمد بلوط

عرض لوجود بعض الثوابت التي باتت موضع إجماع بين الأطراف وتتمثل بالآتي:

لا عودة إلى التمديد للمجلس النيابي خارج إطار التمديد التقني المشروط بإدراجه في متن القانون الجديد للانتخاب.

استحالة إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.

الاتفاق على قانون الانتخاب وتجنب أي صيغة تواجه فيتو من قبل أي طائفة أو أي مكون سياسي.

الأنوار / المحلل السياسي

قال إن الانتخابات النيابية يمكن أن تؤجل تقنياً إلى أيلول المقبل لأن القانون الجديد يستلزم تثقيفاً سواء بالنسبة إلى الناخبين والذين سيتولون إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها من الاقتراع إلى الفرز فإعلان النتائج.