The Washington Post

ترامب قاد إلى تحوّل غير متوقع في الانتخابات الألمانية تمثل في بروز اليسار من جديد

ربما كانت إدارة الرئيس ترامب غير التقليدية تتسبب بالذعر في صفوف الأميركيين الليبراليين إلا أن ذلك بدأ يتسبب في ألمانيا بانتقال الناخبين إلى دعم اليسار بعكس ما كان يخشى كثيرون عندما اعتقدوا أن اليمين الألماني المتطرف قد يطيح بحزب أنغيلا ميركل للوصول إلى الحكم. وقد أظهرت آخر استطلاعات الرأي بأن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين قد تقدم باستطلاعات الرأي في ظل رئاسة مارتن شولتز صاحب الشخصية القوية. وفي بلد يشكل مثالاً مؤلماً على التأثيرات الكارثية للقومية الراديكالية يبدو أن شولتز يبني حملته على التهجّم على ترامب وسياساته حتى أنه كاد أن يقارنه بأدولف هيتلر. وقال شولتز في إحدى خطاباته الأخيرة "لن نتخلى عن قيمنا وحريتنا وديمقراطيتنا أبداً مهما كانت التحديات التي سنواجهها وإن كان الرئيس الأميركي يريد بناء الجدران ويفكر بصوت عالٍ بالتعذيب والاعتداء على النساء والأقليات الدينية والمعوّقين والفنانين والمثقفين فهذا كلام لا يُحتمل بالنسبة إلينا".

The Guardian

روبرت هارورد يرفض عرض ترامب بأن يكون مستشار الأمن القومي

رفض الفايس أدميرال المتقاعد في القوات البحرية الخاصة عرضاً تقدم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستلام منصب مستشار الأمن القومي بعد استقالة المستشار دايفد فلين في أعقاب فضيحة المحادثات مع السفير الروسي. وقد لجأ هارورد إلى أعذار تتعلّق بعمله وبعائلته لرفض المنصب الجديد. هارورد الذي انتقل بعد استقالته من البحرية إلى العمل في شركة "لوكهيد مارتن" للصناعات الدفاعية قال بأنه يفضل حالياً البقاء خارج العمل العسكري بعد أن أمضى في الجيش الأميركي 40 سنة لكي يستمتع بحياته. إلا أن مصادر أطلعت وكالة "رويترز" بأن هارورد رفض العرض لأنه كان يريد استقدام فريقه الخاص الأمر الذي اعترض عليه الرئيس ترامب.

The Japan Times

مبعوثو الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يدينون التجربة الصاروخية الكورية الشمالية ويخططون لمناقشة التهديد المشترك

أدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان التجربة الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية وتعهّدت هذه البلدان بتعزيز التعاون الأمني بينها رداً على هذا الاستفزاز في بيان مشترك صدر بعد اجتماع جمع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مع نظيره الكوري الجنوبي ونظيره الياباني في العاصمة الألمانية بون ،حيث كانوا يحضرون اجتماعاً للوزراء خارجية الدول العشرين. وقال وزير الخارجية الأميركي تيلرسون بأن الولايات المتحدة ما زالت حازمة في التزاماتها بالدفاع عن حليفيها الآسيويين مدعومة بأسلحتها النووية وقدراتها من الأسلحة التقليدية.

روسيا اليوم

إيطاليا: نعمل على العودة إلى إطار "مجموعة الـ 8" بعد رفع العقوبات عن روسيا

أعرب وزير الخارجية الإيطالي إنجيلينو ألفانو عن أمل بلاده في عودة مجموعة "السبعة الكبار" إلى صيغة "الثمانية" بمشاركة روسيا قريباً، من خلال العمل على رفع العقوبات عن موسكو. وقال ألفانو في مؤتمر صحفي الخميس 16 شباط، على هامش اجتماع وزراء خارجية "مجموعة العشرين" في مدينة بون الألمانية: "نأمل أنه من خلال التغلب على نظام العقوبات، سيكون من الممكن العودة إلى إطار مجموعة الثمانية، وهذا هو الهدف، الذي تعمل روما في سبيل تحقيقه". وأضاف: "الوقت المتبقي للقمة القادمة في مدينة تاورمينا (الإيطالية) في نهاية أيار ليس كافياً... وعلى أية حال، من الحماقة الإصرار على الحفاظ على البرودة في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، والاتحاد الأوروبي وروسيا". ومن المقرر أن تترأس إيطاليا القمة المقبلة لمجموعة السبع، التي ستعقد في مدينة تاورمينا في جزيرة صقلية في الـ26-الـ27 أيار، فيما ازدادت التكهنات في الأوساط الإيطالية على أنه سيتم دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة، وهو ما دعا إليه علناً، على وجه الخصوص، ​​رئيس الوزراء السابق (خلال الفترة 1996-1998) رومانو برودي، كما لم يستبعد ألفانو بنفسه هذا الاحتمال. ومع ذلك، وخلال زيارة قام بها مؤخراً إلى لندن، قال رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني، إنه على الرغم من الرغبة في تطبيع العلاقات مع موسكو، لكن العودة إلى إطار "الثمانية" (G8)، التي تحولت إلى مجموعة الدول السبع (G7) بعد تعليق عضوية موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية عام 2014، ليس واقعياً في الوقت الراهن.