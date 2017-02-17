الوكالة الوطنية للإعلام

عون: تطبيق القانون هو الأساس ولن أسمح لأحد من الخارج بالتدخل في الشؤون اللبنانية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه لن يقبل في عهده أن يخرق أحد الدستور والقوانين والانظمة المرعية الإجراء، وعندما يكون رئيس الدولة تحت سقف النظام والقانون، فعلى الجميع أن يكونوا كذلك لحل كل المشاكل التي تعترض عملنا، إذ لا حاجة عند وجود النصوص الدستورية والقانونية لأي اجتهادات أو تفسيرات خاطئة". وأضاف: "إن تطبيق القانون هو الاساس في مقاربة كل المواضيع ومنها تلك التي تعنى بالإعلام وعمل وسائله".

وكالة الأنباء المركزية

"موازنة" من دون "سلسلة" تبصر النور فــي الأسابيع المقبلــة

للمرة الأولى منذ العام 2005، غاص مجلس الوزراء في تفاصيل مشروع الموازنة الذي وضعه وزير المال علي حسن خليل، بعد أن كانت الحكومات المتعاقبة آثرت وضع هذا الملف الخلافي الشائك على الرف واعتمدت مبدأ الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية. وإذا كانت النقاشات التي دارت في شأنه دلّت إلى وجود تعقيدات وعقبات كثيرة تحتاج إلى تذليل لاقرار الموازنة، الا ان مصادر وزارية تحدثت عبر "المركزية" عن إصرار جامع لدى المكونات الحكومية كلها، ولدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في شكل خاص، على بلوغ الخواتيم السعيدة في هذا المسار، بما يعطي الحكومة التي اتخذت "استعادة الثقة" شعاراً لها، جرعة دعم قوية.

وكالة أخبار اليوم

لقب فاتيكاني جديد للراعي: "محامي روتالي"

أعلن الكرسي الرسولي ان قداسة البابا فرنسيس منح لقب "محامي روتالي" في محكمة الروتا الروماني لثلاثة كرادلة، هم، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق مار بشارة بطرس الراعي، متروبوليت مومباي في الهند الكردينال اوزوالد غراسياز ورئيس اساقفة برشلونة - اسبانيا لويز مارتينيز سيستاش.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الامارات تشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش فى بروكسل

ترأس محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وفد الدولة المشارك في اجتماع دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وذلك بمقر حلف "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل. وضم وفد الدولة عددا من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

وكالة الأنباء القطرية

اختتام اجتماع أستانا حول سوريا دون بيان ختامي

اختتم الاجتماع الرسمي حول الأزمة السورية في "استانا"عاصمة كازاخستان، دون صدور بيان ختامي. وقال رئيس الوفد الروسي في الاجتماع ألكسندر لافرنتييف "إن الاجتماع لم يكن له افتتاح رسمي، وبالتالي ليس من المهم صدور بيان ختامي عنه"، معتبراً "أن كل جانب من النظام والمعارضة كرر نفس المواضيع، فلم يكن هناك داع لصدور بيان".

وكالة الأناضول

وزير الدفاع الأمريكي: لسنا مستعدين للتعاون عسكريا مع روسيا حاليا

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن بلاده غير مستعدة للتعاون عسكرياً مع روسيا في الوقت الراهن. جاء ذلك في تصريح أدلى به ماتيس، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

لافروف ودي ميستورا يؤكدان دعمهما لاجتماع أستانا كعامل قد يساهم في تسريع العملية السياسية في سورية خلال محادثات جنيف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا دعمهما لاجتماع أستانا كعامل قد يساهم في تسريع العملية السياسية في سورية خلال محادثات جنيف. ونقلت وكالات روسية عن لافروف قوله خلال لقائه دي ميستورا في موسكو إن "روسيا تصر على إشراك ممثلين عن المعارضة المعتدلة في محادثات جنيف" مجدداً التزام موسكو بمواصلة الجهود لتوسيع اتفاق وقف الأعمال القتالية لتشمل كافة الأراضي السورية.

وكالة فرنس برس

واشنطن تعرض تعاوناً مشروطاً مع موسكو

عرضت الولايات المتحدة على روسيا التعاون ولكن شرط أن يصب ذلك في صالح البلدين، مطالبة اياها باحترام اتفاقات مينسك للسلام في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون بعد لقائه للمرة الاولى منذ تسلمه منصبه نظيره الروسي سيرغي لافروف ان "الولايات المتحدة تعتزم التعاون مع روسيا حين يمكننا ايجاد مجالات تعاون عملي تخدم مصلحة الشعب الاميركي".

وكالة أنباء شينخوا

وزير الخارجية الفلسطيني يبحث مع السفير الصيني تطورات القضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع السفير الصيني لدى السلطة الفلسطينية، تشن شينغ شونغ تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام مع إسرائيل. جاء ذلك خلال زيارة قام بها المالكي للسفارة الصينية في رام الله بالضفة الغربية للتهنئة بالسنة الصينية الجديدة. وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن المالكي وجه باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة والشعب الفلسطيني أطيب الأمنيات للرئيس الصيني شي جين بينغ، والقيادة والشعب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

انطلاق اجتماع استانة 3 خلف الابواب الموصدة

بدأ "اجتماع استانة 3" الخاص بسوریا أعماله فی عاصمة كازاخستان، خلف الأبواب الموصدة وبعیداً عن أنظار الصحفیین، وبمشاركة الدول الراعیة الثلاث إیران وروسیا وتركیا إلى جانب ممثلی الحكومة السوریة والمعارضة المسلحة. وفضلاً عن الدول الراعیة للاجتماع، تشارك كل من كازاخستان بصفتها الدولة المستضیفة والأردن وأمریكا بصفتهما عضوین ناظرین فی هذا الاجتماع.