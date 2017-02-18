TL

أقلّ من أربعة أيام وتنتهي المهل لدعوة الهيئات الناخبة. ووزير الداخلية أوضح أن هناك تشاوراً في مسألة صدور المرسوم الخاص بذلك. وحتى الآن لم يتم التوصل إلى قانون انتخاب وبالتالي فإن هناك مؤشراً نحو تأجيل موعد الانتخابات النيابية لأشهر عدة.

المنار

من الأمونيا إلى ديمونا تدرّجت معادلات الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصر الله، محطّماً الأمنيات الصهيونية بخيارات تفرضها على الفلسطينيين أو سناريوهات ترعب بها اللبنانيين.

nbn

خطاب الرّدع الوطني الذي ألقاه السيد حسن نصر الله أمس حول التهديدات الاسرائيلية أربك تل ابيب، تخبّطٌ في الكيان المحتلّ، لكن بنيامين نتنياهو يستغلّ ما يجري في الولايات المتحدة الأميركية من نزاع بين البيت الأبيض والمؤسسة العريقة الحاكمة لتوظيف علاقاته مع آل ترامب وضمّ الجولان رسمياً إلى دولة الاحتلال.

mtv

الحكومة واصلت البحث في مشروع الموازنة وهو بحث سيستمر مبدئياً الأسبوع المقبل، والواضح أن الوزراء يتهرّبون ما أمكن من فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، فهل يتمكّنون من ذلك.

NTV

رفع البطاقة التحذيرية الأولى لنفاد المهل.. خرج إلى التداول قانون جبران الثاني القائم على التأهيل الطائفي أكثرياً والانتخاب نسبياً وفحواه أنّ المرشّح يحصل أولاً على شرعية من طائفته ثم يساهم الجميع في انتخابه مع صوت التفضيل هي صيغة مقتبسة عن طرح قدّمه الرئيس نبيه بري ومدبلجة بتعديلات وضعها الوزير جبران باسيل وفصل بعضاً من بنودها.

المستقبل

رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كان أكّد في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أنّ حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي قال عنها الرئيس ميشال عون وعن حق، أنّها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرّف.

OTV

أعرب وزير الإعلام ملحم الرياشي عن أمله في التوصل إلى قانون للانتخاب قريباً.

LBC

مجلس الوزراء في السراي الحكومي على أمل البدء بقراءة أرقام الموازنة، أما فيما يتعلق بالانتخابات النيابية فلم يسجّل اليوم أي تحرّك في هذا الاتجاه علماً أنّ المهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة هي يوم الثلاثاء المقبل 21 شباط.

الميادين

أقدم فلسطينيان و3 نشطاء أميركيين على مقاطعة جلسة استماع للمرشح لمنصب السفير الأميركي الجديد في إسرائيل ديفيد فريدمان في مجلس الشيوخ الأميركي.

الجزيرة

التقى رئيس الأركان التركي خلوصي أكار نظيره الأميركي جوزيف دانفورد الذي وصل إلى قاعدة إنجرليك الجوية في مدينة أضنة جنوبي تركيا.

العربية

جرى اجتماع ضمّ وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والسعودية والإمارات بمشاركة وفد يمني إضافة إلى المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد على هامش قمة العشرين المنعقدة في ألمانيا.