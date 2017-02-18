النهار/ أحمد عياش

تناول موضوع النازحين السوريين مشيراً الى أن الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري لن تسير في أي مفاوضات ثنائية مع دمشق ما دام لبنان لم يقرّ بعد سياسة على هذا الصعيد، وإن ما هو قائم حالياً هو العمل على توفير المأوى والإغاثة للنازحين بالتعاون مع المجتمع الدولي، ولن يكون في مقدور الحكومة أن تعيد أي نازح الى سوريا ما دام يشعر بالخطر.

الأخبار/ نقولا ناصيف

رأى أنه في ظل الفيتوات التي يملكها حاملو المفاتيح، سيكون من المتعذر الاتفاق على مسودة قانون جديد للانتخاب تأخذ في الحسبان مصالحهم السياسية والانتخابية جميعاً على نحو متكافئ ومن ثم ذهابهم إلى الانتخابات النيابية العامة قبل 20 حزيران.

الجمهورية/ نبيل هيثم

أشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفي خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية أثار خلال محادثاته مع الجانب الأميركي الملف اللبناني ولمس مما سمعه من المسؤولين الأميركيين استعداداً كبيراً وجدياً لسماع موقف بيروت. واستكمالاً لهذا الحديث، وجّه الملك الأردني نصيحة مدروسة إلى الجانب اللبناني حرفيّتها "أنا أنصح بأن تقرعوا أبواب واشنطن لإسماع صوتكم".

الديار/ناجي سمير البستاني

أشار إلى أن يوم الثلاثاء المقبل تنتهي المهلة القانونية التي تنص على ضرورة دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي. ورأى أن الأغلبية الساحقة من القوى السياسية هي مع التمديد للمجلس الحالي لفترة زمنية محدودة إلى حين التوصّل إلى قانون انتخابي جديد حتى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو مع التمديد التقني ولكن بشرط أن يتزامن ذلك مع إعلان عن التوافق على قانون انتخابي جديد.

الديار/ عماد مرمل

نقل عن وزير المهجرين طلال إرسلان قوله إنه يعمل على وضع مشروع قانون يهدف إلى تأمين عودة من تبقى من المهجّرين وإنصاف جميع أصحاب الحقوق من المناطق المعنية خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن يجري في نهاية هذه المدة إغلاق وزارة المهجّرين رسمياً والاستغناء عنها، كما تحدث عن وجود هدر يقارب 500 مليار ليرة في أربع سنوات.

الأنوار / المحلل السياسي

قال إنه وفق المعطيات المتداولة فإن مشروعاً يجري التداول به على نطاق ضيق، وهو عبارة عن خلطة من المشاريع السابقة، وهو يقوم على أن يجري الاقتراع على مرحلتين: المرحلة الأولى تأهيلية وفق النظام الأكثري ويختار من خلالها الناخبون المرشحين الأولين عن كل مقعد والثانية وفق النسبية. ورأى أن الشيء المؤكد هو أن الانتخابات في موعدها وهي تنتقل من خانة الصعبة إلى خانة المستحيلة.

اللواء/ عمر البردان

أشار إلى أن الأفكار الجنبلاطية الجديدة تعيد الاعتبار للقانون الانتخابي المختلط وتزخّم المشاورات لإعداد قانون جديد للانتخاب. وأوضح أن كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري حازمان في أن الاستحقاق النيابي لن يجري إلا وفق قانون جديد... ولفت إلى أن الأفكار الجنبلاطية الجديدة ستكون في صميم المشاورات الجارية بين القيادات السياسية في ما خص قانون الانتخاب العتيد.