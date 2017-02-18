The Washington Post

مهمة طوني بلير الجديدة: تغيير عقلية البريطانيين حيال عملية "بريكزيت"

أطلق رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير حملة يوم الجمعة لإقناع البريطانيين بإعادة التفكير في قرار ترك الاتحاد الأوروبي وقال إن المطالبين بالبقاء يجب أن ينهضوا وأن يُسمعوا أصواتهم جيداً. وأضاف بلير أن اندفاعة الحكومة البريطانية لمغادرة الاتحاد الأوروبي "بأي كلفة" ستضر بأجيال مستقبلية وبوحدة المملكة المتحدة بحد ذاتها ومع اتضاح كل هذه الأضرار أمام البريطانيين أصبح من حق الشعب إعادة النظر في قراره. وفي حين يقول العديد من مؤيدي عملية "بريكزيت" بأن حملة بلير غير ديمقراطية يرد الأخير قائلاً بأنه يحق للناس تغيير رأيهم بعد أن استفادت حملة المغادرة من أجواء من التمرّد النابعة بجزء منها بسبب التغييرات في الاقتصاد العالمي وقد استفاد مؤيدو "بريكزيت" من تلك الأجواء.



The Telegraph

أنغيلا ميركل تتحدى دونالد ترامب في مسألة الإنفاق الدفاعي والولايات المتحدة تحذر من "تشكّل قوس من عدم الاستقرار في محيط منطقة حلف شمال الأطلسي وأبعد من ذلك"

رد القادة الأوروبيون على الإنذار الأخير الذي وجّهه دونالد ترامب لجهة ضرورة زيادة إنفاقهم العسكري أو المخاطرة بخفض التزامات الولايات المتحدة تجاه حماية شركائها في حلف شمال الأطلسي. وقالت المستشارة الأميركية أنغيلا ميركل إن بلادها لن تسرّع المخططات الطويلة الأمد الموضوعة لزيادة الإنفاق العسكري بالرغم من الدعوة التي وجّهها ترامب لزيادة الإنفاق. كما رد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر بأن البلدان الأوروبية لا يجدر بها الخضوع للمطالب الأميركية. من جهة أخرى، كان وزير الدفاع الأميركي قد حذر يوم الجمعة بأن أوروبا تواجه "تهديداً على عدة جبهات فيما يتشكّل قوس من عدم الاستقرار في محيط أوروبا وأبعد من ذلك" وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية. وتنفق 5 بلدان في حلف الأطلسي حالياً الميزانية الدفاعية المطلوبة وهي أميركا وبريطانيا وإستونيا واليونان وبولندا في حين لا تنفق إيطاليا وإسبانيا نصف الميزانية الدفاعية المطلوبة.

The Japan Times

اليابان والاتحاد الأوروبي يتفقان على الدفع باتجاه توقيع اتفاقية تجارية ثنائية

قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا الجمعة بأنه أكّد ومفوّضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم عن عزمهما على إتمام مفواضات الاتفاقية التجارية بين اليابان والاتحاد الأوروبي بشكل سريع وقال كيشيدا أمام صحافيين "لقد اتفقنا على أنه من المهم جداً الوصول إلى اتفاق شامل بأسرع وقت ممكن لمواجهة التحركات الحمائية وقد اتفقنا على مواصلة المفاوضات بنفس الزخم بعد أن عيّن ومفوّضة التجارة الأوروبية الجولة الثانية من المفاوضات في هذا الشأن. وفي حين تم الاتفاق على العديد من العناوين العريضة إلا أن بعض المسائل تبقى عالقة ومنها إمكانية الوصول إلى الأسواق وإزالة التعرفات الجمركية.

روسيا اليوم

وزيرة الدفاع الألمانية: لا تحولوا الحرب على "داعش" إلى معركة ضد المسلمين

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين من تحويل الحرب على تنظيم "داعش" إلى معركة ضد كل المسلمين.

وقالت الوزيرة في كلمة الخميس 17 شباط خلال افتتاح مؤتمر الأمن الـ53 في ميونيخ: "علينا أن نكون حذرين من عدم تحويل هذه الحرب إلى جبهة ضد الإسلام والمسلمين بشكل عام" في تحذير ضمني لواشنطن. وتطرقت إلى العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، وقالت إن "أصدقاءنا الأميركيين يعرفون أن نبرتهم حيال أوروبا والحلف الأطلسي لها تأثير مباشر على تماسك قارتنا". وشددت على أن "اتحاداً أوروبياً مستقراً هو لصالح الولايات المتحدة، وكذلك حلفاً أطلسياً قوياً وموحداً". من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أنه لم يعد بإمكان أوروبا الاعتماد على الولايات المتحدة في القضايا الأمنية. وأضاف ماتيس، في كلمة ألقاها في المؤتمر: "علينا تعزيز قدراتنا بحلف الناتو على مواجهة المخاطر والتحديات مع التمسك بضمان حرية تداول الأفكار". وكان رئيس المؤتمر، سفير ألمانيا السابق في الولايات المتحدة وولفغانغ إيشنجر، أعلن أن عدد المشاركين في المؤتمر هذه السنة يفوق 500 شخصية سياسية من رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع ونواب برلمانيين. وتستغرق أعمال المؤتمر 3 أيام يغطيها حوالي 1000 صحفي. ويبحث مؤتمر ميونيخ هذا العام مستقبل الشراكة عبر المحيط الأطلسي بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة لقضايا أخرى، مثل التعاون في مجالي الأمن والدفاع في أوروبا، والعلاقات مع روسيا، والحرب في سوريا، وكذلك الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والحرب الإعلامية. وستعقد حلقات نقاش حول القضايا الأمنية وحول مستقبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والغرب بشكل عام في وقت متأخر من يوم الجمعة. ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كلمته يوم السبت. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمن في ميونيخ يعتبر أحد أهم المنتديات غير الرسمية في العالم لمناقشة المشاكل الدولية الآنية والملحة. وتأسست هذه الفعالية عام 1962 بفضل الصحفي الألماني ايوالد فون كلايست وذلك كجلسة لممثلي وزارات الدفاع في دول الناتو. واعتبارا من عام 1999 أخذ يشارك في المؤتمر بعض السياسيين والعسكريين من دول شرق ووسط أوروبا وكذلك رجال الأعمال وممثلو الشركات الكبرى.