الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري في مجلس الوزراء: سياستنا بالاتفاق مع رئيس الجمهورية هي إقامة شبكة أمان والانفتاح على عواصم القرار

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري فقال: "كما قلت في خطابي في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، إن ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه والإلتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها. كما أن حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية التي قال عنها فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعن حق، أنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف.

وكالة الأنباء القطرية

تونس تقدم موعد الاجتماع الثلاثي الخاص ببحث حل الأزمة الليبية

أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن تقديم الموعد المقرر لاجتماع وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر لبحث مبادرة حل الأزمة الليبية والذي كان من المقرر عقده أول الشهر المقبل بتونس، إلى يومي 19 و20 من شباط الجاري. وقالت الوزارة، في بيان، "إنه في إطار تجسيد مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الهادفة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وإثر مشاورات بين وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر، تقرر تقديم موعد الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي كان من المقرر عقده يوم الأول من آذار المقبل إلى يومي 19 و20 شباط الجاري.

وكالة الأناضول

يلدريم: نرغب بالانضمام للاتحاد الأوروبي لنتقاسم الأعباء معه

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إعادة النظر برؤيته المستقبلية في ظل الظروف الراهنة، قائلاً "نرغب بالانضمام للاتحاد لنتقاسم الأعباء معه لا أن نكون عبئاً عليه". جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم خلال مشاركته في منتدى العمل التركي - المالطي، الذي نظمته بورصة تجارة مالطا، الجمعة، في العاصمة فاليتا. وأضاف رئيس الوزراء، إن "تركيا حققت تحولاً كبيراً في قطاع الصحة خلال السنوات الـ 15 الأخيرة، وباتت نموذجاً للعديد من البلدان في هذا المجال".

وكالة أنباء رويترز

البيت الأبيض: لا خطة لاستخدام الحرس الوطني لتنفيذ قوانين الهجرة

قال البيت الأبيض الجمعة إنه لا توجد خطط لاستخدام الحرس الوطني للقبض على المهاجرين غير الشرعيين وذلك رداً على تقرير إخباري ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس الاقتراح. وأبلغ المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الصحفيين أنه لا يمكنه القطع بأن هذه الخطوة لم تبحث مطلقاً في أي جهة من جهات الإدارة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مقترح تعبئة ما يصل إلى 100 ألف من قوات الحرس الوطني جاء في مسودة مذكرة يجري تداولها في وزارة الأمن الداخلي.

وكالة فرنس برس

المانيا تحذر واشنطن من تهديد تماسك الاتحاد الأوروبي

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية الجمعة الولايات المتحدة من المساس بتماسك الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي أو السعي إلى التقارب مع روسيا بشكل أحادي، مشددة على أن اللحمة الأوروبية هي لصالح واشنطن. وأثارت مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أثنى على قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وانتقد الحلف الأطلسي وتبنى خطاً متساهلاً حيال روسيا وقلق الأوروبيين. وقالت أورسولا فون دير ليان خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن "أصدقاءنا الأميركيين يعرفون أن نبرتهم حيال أوروبا والحلف الأطلسي لها تأثير مباشر على تماسك قارتنا".

وكالة أنباء شينخوا

سفير: الصين تشارك في كافة الجهود الدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمة السورية

أكد السفير الصيني لدى لبنان وانغ كه جيان أن الصين تشارك في كافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول سياسية للقضايا العالمية الحالية، وخاصة الأزمة في سوريا. وألقى وانغ كلمة في حفل استقبال أقامته السفارة على شرف وسائل الإعلام المحلية ومراكز الدراسات والأبحاث بمناسبة نهاية عيد الربيع وفقاً للتقويم الصيني. وأكد السفير أن الصين تشجع بقوة على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية للقضايا الساخنة في العالم كالأزمة السورية، مشيراً إلى أن بلاده نشطة في التعاون العالمي لمكافحة الإرهاب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إدارة ترامب تعتزم حشد نحو 100 ألف من قوات الأمن لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين

تدرس إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعبئة قوات من الحرس الوطني لاعتقال المواطنين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، وذلك وفقاً لوكالة "اسوشيتد برس". في حين نفى البيت الأبيض، ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن قرار الإدارة الأميركية بحشد أكثر من 100 ألف من قوات الحرس الوطني لترحيل واعتقال كافة المهاجرين غير الشرعيين الموجودة في كافة أرجاء الولايات المتحدة الأميركية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إنه لم تدرس أي نية لاستخدام محتمل للحرس الوطني لضبط المهاجرين غير الشرعيين، ووصف تلك التقارير بـ"الكاذبة".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

رسالتان من ظريف وداستيس لملتقي 400 عام من العلاقات الإيرانية الإسبانية

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الإسباني الفونسو داستيس رسالتين منفصلتين إلى ملتقى مضي 400 عام على بدء العلاقات السياسية التاريخية بين إيران وإسبانيا. وفي هذا الملتقى الذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد تلا السفير الإيراني محمد حسن فدائي فرد رسالة الوزير ظريف للملتقي. وجاء في جانب من الرسالة، لا شك أن إقامة مثل هذه الملتقيات العلمية والجامعية تشكل أفضل فرصة لتبادل الأفكار والمعرفة العميقة للشعبين كل منهما للآخر. وأضاف، أن إسبانيا معروفة لدى الإيرانيين دوماً بالفكر والأدب والفن والطبيعة والعمارة والسياسة والفلسفة.