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داخلياً، فعلها وزير الداخلية نهاد المشنوق ولم يتأخر عما ينص عليه الدستور، فوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، محدداً الواحد والعشرين من أيار المقبل موعداً لإجراء الإنتخابات النيابية.

المنار

حدود المهل الانتخابية حبست أنفاس الجميع. لا اختراقات انتخابية إلى الآن، ولا قوانين لامست حدود الاقرار، فيما سمع اللبنانيون خبر توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فماذا عن توقيعي رئيس الجمهورية والحكومة؟، وهل دعوة الهيئات الناخبة يعني ان اللبنانيين ذاهبون إلى صناديق اقتراع ستفتح في موعدها؟، ووفق أي قانون انتخابي؟. أسئلة كثيرة تنتظر جواباً واحدا،ً قانوناً انتخابياً يعطي كل ذي حق حقه، وكل ذي حجم حجمه، كما وصف الأمين العام ل"حزب الله" قبل أيام.

nbn

خطوة وزير الداخلية نهاد المشنوق طبيعية، فيما مسؤولية استيلاد قانون انتخابي جديد تقع على عاتق القوى السياسية. فهل سيشهد الإثنين والثلاثاء معجزة ولادة الصيغة، أم أن الولادة متروكة للفترة الفاصلة بين 21 شباط و21 آذار؟.

mtv

تزور لبنان الأحد المرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبن لاستنهاض الناخبين الفرنسيين في الخارج، وتحديدًا اللبنانيين منهم من حملة الجنسية الفرنسية.

NTV

ترك وزير الداخلية نهاد المشنوقتساؤلات في البلد عن خطوته التي من شأنها أن تعفيه من المسؤوليات وترمي بحملها على الحكومة. لكن أوساطا وزارية قالت لـ"الجديد" إن الرئيس سعد الحريري سيتبع الخطوط الباردة، ولن يتخذ أي أجراء سيؤدي إلى خلاف مع الرئيس ميشال عون. وعليه فإن المهل تتيح له إيداع المرسوم في ثلاجة الأمانة العامة لمجلس الوزارء مدة شهر. هذا التوجه أكده إجرائيا وزير الداخلية السابق مروان شربل لـ"الجديد" الذي أوضح أن لدى الحكومة مهلة حتى الخامس عشر من آذار المقبل لنشر المرسوم في ملحق.

المستقبل

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن لبنان وفى بإلتزاماته تجاه الأمم المتحدة وقوتها العاملة في الجنوب، واعتبر أن ما ورد في الرسالة الاسرائيلية إلى الأمم المتحدة، محاولة اسرائيلية مكشوفة لتهديد الأمن والاستقرار الذي ينعم به الجنوب، محذراً من أن أي محاولة اسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب.

OTV

كيف ستتعامل رئاسة الجمهورية مع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فور وروده إليها؟. سؤال يشغل المتابعين، ليس فقط منذ توقيع وزير الداخلية المرسوم قبل ساعات، بل منذ طرح رئيس الجمهورية معادلته الشهيرة في مجلس الوزراء، يوم عرض الوزير نفسه تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات: بين الستين والتمديد أو الفراغ، أختار الفراغ.

LBC

بإجراء طبيعي اداري، وقع وزير الداخلية نهاد المشنوق مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في الانتخابات النيابية. وحسب هذا التوقيع يكون موعد اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، الأحد في الحادي والعشرين من أيار المقبل.هكذا رفع المشنوق مسؤولية أي عرقلة للانتخابات عنه، ورماها في ملعب الرئاسة الأولى.

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