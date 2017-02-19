الديار/ ثريا عاصي

أعتقد بعد مرور ست سنوات على بدء الحرب على سورية في شهر آذار2011، أنه آن الأوان لوضع قائمة الجَرْدِ بحصيلة المعطيات التي أفرزتها هذه الحرب. إذ لا جدوى من إضاعة الوقت في توصيف ما يجري في سورية بدقة وفي تقديم البراهين على أن التحالف الثلاثي الأميركي _ التركي _ السعودي، استغل الأزمة الوطنية في سورية، فشوّه وجهها وقادها في المسار الخطأ نحو أهداف لا وطنية سورية من نوع إسقاط كيان الدولة وتقسيم البلاد على أسس طائفية ومذهبية وعرقية!

النهار/ ثريا شاهين

تنتهي بعد غد الثلاثاء، المهلة التي بموجبها تتم دعوة الهيئات الناخبة، ولم يتم التوصيل إلى تفاهم على قانون جديد. وهناك سيناريوهات عديدة مطروحة للخروج من المأزق وفقاً لمصادر سياسية مطلعة. على أن هذه المصادر، لا تزال تستبعد حصول فراغ حقيقي، مشيرة إلى وجوب حصول إنفراج ما للوضع، لا سيما وأن الفراغ النيابي غير مقبول شيعياً، لأن رئاسة المجلس النيابي هي المركز الشيعي الأهم في الدولة.