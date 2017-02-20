صدى البلد 13 / 2 / 2017

خبر سارّ لعشاق الكينوا

قد تصبح حبوب الكينوا مصدراً مهماً للغذاء في المستقبل، إذ تمهد الاكتشافات الجديدة إلى استخدام تجاري على نطاق واسع لها. فهذه الحبوب قادرة على النمو جيداً في ظروف صعبة مثل التربة عالية الأملاح. لكن وجود كيميائيات سامة ومرة المذاق تسمى صابونين في بذورها كان من أحد العراقيل أمام زراعتها. لكن العلماء إكتشفوا الخريطة الجينية لهذا النبات وحددوا جيناً يمكن تعديله ليتخلص من الطعم المر الطبيعي في تلك الحبوب. وقال قائد الدراسة في دورية " NATURE"، إن زيادة إنتاج الكينوا قد يحسن الأمن الغذائي على الكوكب الآخذ سكانه في الزيادة.

14 / 2 / 2017

نظارات لتشخيص زرق العين

تمكنت مجموعة من العلماء التابعين لجامعة كانساي اليابانية من تصنيع نظارات خاصة لتشخيص مرض الزرق يصيب العيون، او يسمى بمرض الغلوكوما. والاختراع الجديد يشبه النظارة، ويساعد على القيام بالفحوصات اللازمة للعين خلال بضعة دقائق، يكفي أن يرتديه المريض ويراقب حركة النقاط التي ستظهر على الشاشات الصغيرة الموجودة أمام العينين، ليقوم الجهاز بتحديد حالتيهما. ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة اليابانية فإن واحداً من كل 20 شخصاً في اليابان يعاني من الزرق بعد عمر الأربعين، وحوالى 20% من الذين يصابون بهذا المرض يفقدون بصرهم تماماً.

16/ 2 / 2017

الجوع يساهم في إطالة العمر

أكد باحثون من جامعة "بريفهم يونغ" الأميركية أن الجوع والتخفيف من السعرات الحرارية يساهمان في إطالة العمر. وتوصل الباحثون الى تلك النتائج بعد قيامهم بتجارب مطولة على الفئران المجهرية، حيث تم تقسيمها الى مجموعتين، الأولى تم إخضاعها لنظام غذائي ذو سعرات حرارية منخفضة، أما المجموعة الاخرى فتم إطعامها بشكل طبيعي. وراقب العلماء الحالة الصحية لتلك الفئران، وتبين أن المجموعة الأولى عاشت لفترات أطول. كما تبين أن نسبة الريبوسومات إختلفت بين أجسام الفئران من المجموعتين، الأمر الذي أثر على معدل انقسام الخلايا. فقد لوحظ أن انقسام الخلايا عند الفئران التي تناولت كميات أصغر من الغذاء انخفض بمقدار 25%، أي أن معدل الشيخوخة انخفض ايضاً.

المستقبل 16 / 2 / 2017

الإمارات تطلق أول قمر "نانومتري" الى القضاء

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس بنجاح "نايف 1" أول قمر إصطناعي "نانومتري" إماراتي الى الفضاء الخارجي، حسب وكالة الأنباء الاماراتية. ويرمي المشروع في مراحله النهائية الى بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ، خلال مئة سنة، من خلال قيادة تحالفات عملية بحثية دولية لتسريع العمل على الحلم البشري بالوصول الى كواكب أخرى، ويشمل البحث في تطوير وسائل أسرع للوصول الى الكوكب الأحمر والعودة منه في مدة أقصر من المدة الحالية.

الحياة 16 / 2 / 2017

أمراض الدماغ تلاحق لاعبي كرة القدم

ا ف ب- يواجه لاعبو كرة القدم المحترفون خطر التعرض الى مرض في الدماغ يمكن أن يؤدي الى الخرف، كما هو شائع لدى الملاكمين أو لاعبي كرة القدم الأميركية. وشملت دراسة أميركية 14 لاعباً معتزلاً يعانون فقدان الذاكرة، كانوا بدأوا ممارسة كرة القدم وضرب الكرة بالرأس منذ مرحلة الطفولة. وكشفت الفحوص التي أجريت بعد تشريح الجثث لستة لاعبين، أن أربعة منهم أظهروا عوارض إلتهاب مزمن في الدماغ نتيجة صدمة، بنسبة أعلى بكثير من المعدل العام لدى غير اللاعبين الذي يبلغ 12%. وأوضحت المعدّة الرئيسة للدراسة هيلين لينغ أنه ثمة نوعان من الإضطربات المحتملة للدماغ يمكن أن يسببا الخرف، مؤكدة أن هناك على الأرجح مزيجاً من الأمراض ادى الى فقدان الذاكرة لدى هؤلاء اللاعبين المعتزلين.

17 / 2 / 2017

الحبوب الكاملة لإطالة العمر

توصي غالبية الدراسات باستهلاك الحبوب الكاملة، وفسر العلماء الفوائد بغناها بالألياف التي تحمي الأمعاء، وباحتوائها على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات ومضادات الأكسدة. كما تتمتع الحبوب الكاملة بغناها بالنشاء المقاوم الذي هو نوع من السكريات المعقدة التي تسير ببطء في سراديب الأنبوب الهضمي وبالتالي فإن هضمه يحتاج إلى وقت طويل ما يثير الشبع ويبعد شبح الجوع لفترة طويلة. كما يساعد النشاء المقاوم على ضبط عمل هرمون الأنسولين وتنظيم مستوى السكر في الدم. وخلصت دراسة حديثة قام بها باحثون من جامعة هارفارد الأميركية وشملت أكثر من 100 ألف شخص على مدى 14 عاماً، إلى أن تناول الحبوب الكاملة في انتظام وبمعدل 33 غراماً في اليوم يطيل العمر ويقلص نسبة الوفاة المبكرة بمعدل تسعة في المئة. وتكمن أهمية الحبوب الكاملة في أن بذورها تؤكل كاملة غير منقوصة، من القشرة إلى النواة، ما يجعلها نافعة جداً للجسم لأنها تعمل على حمايته من أخطار التعرض للأمراض المزمنة التي تزدهر في مرحلة الشيخوخة. وتعتبر الحبوب الكاملة مصدراً جيداً لفيتامينات المجموعة ب التي تقوم بدور محوري في إنجاز مختلف العمليات الإستقلابية في خلايا الجسم. وهناك حبوب كاملة عدة يوصى باعتمادها في شكل يومي، أبرزها القمح الكامل، والرز البني والشعير، ورقائق الشوفان، وحبوب الذرة الكاملة.

17 / 2 / 2017

الغطس في الماء البارد جداً قد يقتل؟

إن الغطس في الماء البارد جداً يعرض الجسم لانخفاض خطير في الحرارة ، وهي حالة طبية طارئة يفقد فيها صاحبها الحرارة بوتيرة أسرع من وتيرة توليدها في الجسم، ما يضع الجهاز العصبي والجهاز القلبي الدوراني في حال من العجز فلا يستطيعان القيام بالأعمال المطلوبة من أجل رفع حرارة الجسم، الأمر الذي قد يؤدي إلى الوفاة، خصوصاً الأشخاص غير الأصحاء المصابين بأمراض في الدورة الدموية. فعندما يلامس الجسم الماء البارد دفعة واحدة يتم تحفيز مستقبلات البرودة في بشرة الجلد في الشكل كامل وفوري، ما يؤدي إلى زيادة وتيرة التنفس في شكل غير طوعي، فتترافق هذه الزيادة مع نقص في الضغط الجزئي لثاني أوكسيد الكربون في الدم الذي تزداد قلويته، ما يقود إلى الإصابة بالتكزز. ومهما كانت الظروف، فإنه لا يجب البقاء في أحضان الماء البارد لفترة طويلة، بل يجب الخروج منه على الفور بمجرد الشعور بانخفاض درجة حرارة الجسم، وأي تقاعس على هذا الصعيد قد يكلف صاحبه حياته.

17 / 2 / 2017

تجاهل تورّم القدمين

تورّم القدمين مشكلة شائعة، وهي تعتبر أحياناً مشكلة كبيرة لأنها قد تؤثر في الحالة العامة للمصاب جاعلة حياته اليومية عذاباً لذا، يجب أن نعرف أنه عند تكرار هذه الصورة فإن من الضروري جداً إستشارة الطبيب لأن الأمر ربما يخفي أمراضاً في القلب أو في الكبد أو في الكليتين أو في الأوردة أو في الجهاز اللمفاوي. إن أي خلل طارئ يجري في القلب أو في الكليتين أو في الكبد أو الجهاز الوريدي أو اللمفاوي يمكن أن يؤدي إلى تراكم السوائل في أنسجة القدمين والساقين. ويمكن القول إن تورم الساقين المرتبط مع آلام في الصدر أو ضيق في التنفس يدل عادة على وجود مشكلة قلبية وعائية. أما التورم الذي يظهر على حين غرة ومن دون مقدمات أو أسباب واضحة فإنه ليس من المستبعد أن تكون الجلطة في أوردة الساق هي أصل البلية. وفي هذه الحال يعاني الشخص ألماً عميقاً في بطة الساق أو في الفخذ.