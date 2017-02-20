النهار/ سمير تويني

كتب عن زيارة المرشحة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن إلى لبنان. ولفتت إلى أن العديد من اللبنانيين المقيمين في فرنسا يتساءلون عن هدف المسؤولين اللبنانيين من استقبال رئيسة الحزب اليميني المتطرف. وكيف يمكن دعم مرشح يريد إلغاء جوازات سفر الذين يحملون الجنسيتين اللبنانية والفرنسية ويشككون في أفكارها المتشددة.

النهار/ ابرهيم حيدر

سأل عما إذا يتحضر حزب الله لمواجهة كبرى مع إسرائيل؟ ونقل عن مصدر سياسي قوله إن التطورات المقبلة قد تفتح على احتمالات عدة من دون أن تكون الحرب قريبة، وإذا كان الوضع هادئاً على الحدود الجنوبية إلا أن ذلك لا يطمئن استناداً إلى تجارب الحروب السابقة. متوقعاً حصول تطورات قد تعجل في المعركة أي المواجهة مع العدو الإسرائيلي وهو ما سيدفع حزب الله إلى الرد ليس من الجنوب فحسب بل من جبهة الجولان.

الجمهورية/ جوني منيّر

قال إن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أتى بمثابة رفع السقف بهدف دفع المراهنين على الحرب إلى التراجع ووضع ضوابط قوية تمنع حصول الحرب لا العكس، وبالتالي ردع الفريق الذي يفكر في الحرب كطريق إلزامي لسلوك درب التسويات.

الديار/ فؤاد أبو زيد

رأى أن ما يشهده لبنان منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية من قلق وترقب نتيجة موقفه من إيران وردة الفعل الإيرانية وحزب الله، أعاد لبنان سريعاً إلى عين العاصفة خصوصاً بعد المواجهة الكلامية الحامية بين حزب الله والمسؤولين الإسرائيليين والتهديد المتبادل بالدمار والتدمير.

الديار/ صونيا رزق

أشارت إلى أن قرار الحكومة بدفع مكافأة بقيمة 250 ألف دولار لمن يعطي معلومات عن كشف مصير العسكريين المخطوفين لدى داعش أتى بعد معلومات تلقتها بأن لا مساعدة تركية أو قطرية للخروج من هذا الملف بنتيجة إيجابية، لأن الكل سحب يده من الملف وأن الحكومة لجأت إلى هذه الوسيلة علها تحمل أخباراً سارة.

الأنوار / المحلل السياسي

رأى أن الخطر الأكبر هو أن الانهماك بقانون الانتخابات قد يطيح بدرس الموازنة، فهل تعود القاعدة الاثني عشرية مع ما تعني من فوضى في الإنفاق. أضاف "الخزينة فارغة فمن أين ستنفقون؟"

الأنوار / عمر حبنجر

نقل عن أوساط دبلوماسية خشيتها أن يكون على اللبنانيين دفع ثمن التسوية في سوريا، كما دفعوا ثمن الحرب وأن يتعايشوا بمرارة مع الغد المجهول. ورأى أن توقيع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة استناداً إلى قانون الستين لن يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي له موقف معلن بهذا الشأن.