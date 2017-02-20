الأفكار 20 / 2 / 2017

نقلت عن مصادر لبنانيّة متابعة أنّ التنظيمات الإرهابية تستغل الظروف الإنسانيّة والاجتماعيّة للفلسطينيين بهدف تجنيد العديد من الشباب الفلسطيني لصالحها، وقد أظهرت الاعترافات التي أدلى بها عدد من الموقوفين وجود ارتباطات مباشرة بين هؤلاء والعقول المدبّرة داخل أماكن انتشار الفلسطينيين لاسيّما في مخيّم عين الحلوة. وقد أدلى هؤلاء بمعلومات ساعدت في كشف عدد من المجموعات المسلّحة التي سهّلت انتقال الإرهابيين وزوّدتهم بالمال والمتفجّرات، ومن بين هؤلاء من ثبت اتصاله الدائم مع قيادة تنظيم داعش في الرقّة السورية التي أوكلت إليهم تنفيذ عمليّات إرهابيّة في الداخل اللبناني.

الأفكار 20 / 2 / 2017

توافق الرئيس العماد ميشال عون خلال زيارته إلى مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنيّة والمخابراتيّة في كل من لبنان ومصر، لاسيّما وأنّ التعاون السابق بين المخابرات والأمن العام في لبنان من جهّة، والمخابرات المصريّة من جهّة أخرى، أسفر عن نتائج عمليّة في مجال القبض على إرهابيين أو تسليم مطلوبين وغير ذلك من الجهد الذي يندرج في إطار تبادل المعلومات. أما المسألة الثانية في الإطار الأمني فقد تناولت موضوع الدورات التدريبيّة التي يشارك فيها ضباط من الجيش والأسلاك الأمنيّة اللبنانيّة الأخرى، حيث أعطى الرئيس السيسي توجيهاته إلى الوزراء المعنيين بزيادة عدد الأماكن المخصّصة للعسكريين اللبنانيين في الكليّات والمعاهد العسكريّة ومعاهد الشرطة المصريّة.

الأفكار 20 / 2 / 2017

تطرّقت إلى زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في الحكومة السعوديّة ثامر السبهان إلى لبنان، حيث نقلت عن أوساط مطّلعة حرص الوزير السعودي على التأكيد بأنّ المساعدات السعوديّة للجيش اللبناني لا تزال واردة في ذهن القيادة السعوديّة، كما أبدت هذه الأوساط إعجابها بقدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة الأخرى على ملاحقة الإرهابيين والاقتصاص منهم.