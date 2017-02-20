الوكالة الوطنية للإعلام

لوبن وصلت إلى بيروت وستلتقي عون والحريري وشخصيات

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، المرشحة الرئاسية الفرنسية رئيسة "الجبهة الوطنية" مارين لوبن، في زيارة ستلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل. ومن المقرر أن تعقد لوبن مؤتمرا صحافيا بعد غد الثلاثاء عند الواحدة ظهراً في "يخت كلوب" - زيتونة باي. ويرافق لوبن مدير العلاقات الخارجية لـ"الجبهة الوطنية"، مدير حملتها الإنتخابية البير جامو.

وكالة أنباء الإمارات - وام

الشارقة تستضيف الملتقى الإماراتي لحقوق النسخ 27 و28 شباط

تستضيف إمارة الشارقة يومي 27 و28 شباط الجاري في جزيرة العلم "الملتقى الإماراتي لحقوق النسخ 2017" الذي تنظمه جمعية الناشرين الإماراتيين بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية واتحاد كتاب أدباء الإمارات. يسلط الملتقى - الذي يشارك به متخصصون من مركز تراخيص حقوق النشر والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ - الضوء على الدور البارز الذي تلعبه منظمات الإدارة الجماعية خاصة مراكز حقوق النسخ المعنية بحقوق النسخ ولطباعة والنشر في تعزيز وحماية الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكالة الأنباء القطرية

اجتماع لمراجعة وتحديث الخطة الوطنية المتكاملة لدعم الأمن النووي

بدأت فعاليات الاجتماع الخاص بمراجعة وتحديث الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي بدولة قطر، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستمر لمدة ثلاثة أيام . وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو استعراض وتحديث الخطة المتكاملة للأمن النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتعاون وتضافر جهود جهات الدولة ذات العلاقة، بهدف تعزيز بنيته التحتية وتحديد احتياجاتها الفعلية لمواجهة جميع التحديات في هذا المجال، مثل حماية المصادر المشعة بالدولة وإبقائها تحت سيطرة الجهة الرقابية وبناء الكوادر الوطنية وتدريبها في مجال التأهب والتصدي للحوادث النووية ذات الصلة .

وكالة الأناضول

أردوغان: تركيا على مشارف أكبر إصلاحات داخلية في تاريخها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده على مشارف مرحلة تجري فيها أكبر إصلاحات داخلية في تاريخها. جاء ذلك في كلمة له الأحد، بولاية أدي يمان، جنوبي البلاد، خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع التنموية، في معرض حديثه عن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. ودعا أردوغان، مواطني بلاده إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية، في الاستفتاء المزمع إجراؤه في نيسان المقبل. وخص الرئيس التركي بدعوته معارضي حكومة البلاد، قبل مؤيديها.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

ظريف: الإرهاب في المنطقة ناجم عن التدخل العسكرى للدول الأجنبية

أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف أن الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ناجم عن التدخل العسكرى للدول الأجنبية التي تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يلتقي وفداً من الكونغرس الأمريكي

استقبل الملك عبدالله الثاني، الأحد، وفداً يضم أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور روجر ويكر، في اجتماع جرى خلاله بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتطورات الإقليمية والدولية.

وكالة فرنس برس

نتانياهو يعلن تشكيل فريق أميركي - إسرائيلي لبحث قضية المستوطنات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن إسرائيل والولايات المتحدة ستشكلان فريقاً لبحث قضية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيسان الصيني والأرجنتيني يتبادلان التهنئة بمناسبة إقامة العلاقات الدبلوماسية

تبادل الرئيس الصيني شي جين بينغ مع نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري (الأحد) برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال شي في برقيته لماكري إن الصين والأرجنتين صديقان وشريكان مخلصان تجمعهما الثقة والمنفعة المتبادلين والتعاون المربح.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

لاريجاني: نرحب بالحوار المباشر مع السعودية من دون شروط مسبقة

رحب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني بالحوار المباشر مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية ولكن من 'دون شروط مسبقة'. وقال لاريجاني في حديث مع قناه الميادين أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ترحب بالحوار مع الدول العربية وكذلك مع السعودية.